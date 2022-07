Come non rovinare i capelli con gli elastici di seta

Tendi ad acconciare i capelli con una coda di cavallo o uno chignon? Vuoi sapere come legare i tuoi capelli senza spezzarli, per una pettinatura comoda? La coda di cavallo e lo chignon sono i nostri più grandi alleati, sia per salvarci da capelli mal curati o semplicemente per combattere il caldo o per sentirci più a nostro agio. Però la coda di cavallo può danneggiare i nostri capelli anche più di altre abitudini di acconciatura se non è eseguita correttamente e con materiali adeguati. Una coda di cavallo classica è molto pratica, ma attenzione a non allungare troppo il cuoio capelluto perché è una zona molto sensibile. In effetti, se li tiri troppo forte e trascorri ore con i capelli così tesi, puoi danneggiare i follicoli piliferi al punto che i tuoi capelli iniziano a cadere. Per non parlare del fatto che una coda di cavallo super alta può farti venire il mal di testa. Molti mal di testa possono essere causati da una tensione costante nella testa. Quindi attenzione a non abusare di questa tensione per troppo tempo.

La coda di cavallo è preferibile con i capelli asciutti

Puoi tirare indietro i capelli quando esci dalla doccia per trattenere l’umidità, ma questo esercita una pressione extra sul cuoio capelluto. Se sei ancora deciso a levarti i capelli dal viso mentre si asciugano, prova ad avvolgerli con un elastico di seta. Come una federa, non è abrasivo per i capelli e li manterrà puliti e lisci.

Gli elastici in seta permettono di evitare l’effetto rottura dei capelli

Te lo concediamo, la seta lucida e satinata scivola sui tuoi capelli e ti costringe a pettinarli tutto il giorno. Questi problemi, non li incontrerai con gli scrunchies Offtopic, prodotti in Italia con pura seta. Offtopic è l’azienda specialista della seta in grado di offrirti nuovi rituali di bellezza e benessere. La seta è un tessuto naturale idrofobo. Non assorbe l’acqua contenuta nelle cellule del nostro corpo e dei nostri capelli. Per essere sani, i nostri capelli devono mantenere una buona idratazione. La seta è un materiale naturale i cui benefici sono noti da diversi millenni. La seta è nota per avere benefici per la tua pelle e soprattutto per i tuoi capelli. Grazie alle sue proprietà idratanti, stimolerà il naturale processo di idratazione dei tuoi capelli. Ecco perché usare gli ELASTICI PER CAPELLI in seta diventa un modo semplice per proteggere i tuoi capelli. A differenza delle fascette per capelli convenzionali in cotone o in microfibra, che possono spezzare o danneggiare i tuoi capelli, gli elastici in seta scivoleranno tra i tuoi capelli e li proteggeranno per tutto il giorno. La seta evita anche le pieghe nei capelli. In breve, è un vero prodotto per la cura dei capelli che è molto semplice da applicare e darà ai tuoi capelli un aspetto elastico e lucente!

I benefici di indossare uno scrunchie di seta:



Capelli protetti

Con uno scrunchie in seta, niente più capelli danneggiati! A differenza degli elastici che ti fanno subire una vera tortura quando disfi la tua pettinatura, gli elastici di seta possono essere rimossi facilmente, senza fastidi e dolore. Grazie alla morbidezza e alle proprietà della seta che ricopre l’elastico, l’elastico scivola naturalmente senza rovinare o spezzare i capelli. Inoltre, gli elastici in seta non lasciano tracce. I tuoi capelli mantengono la loro forma e la loro bellezza naturale.

Capelli coccolati

Grazie alla sua composizione e ai suoi benefici naturali, lo scrunchie in seta si prende cura dei tuoi capelli. Questi ultimi risultano quindi lisci, lucidi e anche meno fragili. La fibra di seta infatti è una fibra animale destinata a proteggere i bachi da seta che è anche molto morbida per la pelle e il pelo. Le proteine ​​naturali che contiene e i 18 aminoacidi che la compongono contribuiscono alla buona idratazione del capello. È anche ipoallergenica e quindi ideale per le persone sensibili o che soffrono di allergie. Per capelli belli e sani, il materiale dello scrunchie è quindi un elemento essenziale di cui tenere conto perché un elastico in cotone o fibre sintetiche non avrà le eccezionali proprietà della seta.

Capelli alla moda

Non scegliamo un accessorio per capelli solo per i suoi benefici, deve anche darti l’aspetto che ti piace. Poiché si adatta a tutti gli stili, lo scrunchie in seta è quindi l’accessorio ultra trendy da adottare con urgenza! Che tu abbia uno stile casual, chic o sportivo, lo scrunchie in seta si adatta a tutti. Per un evento elegante, porterà una nota di lusso ed eleganza alla tua pettinatura. Durante le serate festive brillerai di mille luci grazie ad esso. E nella vita di tutti i giorni, lo scrunchie sarà il dettaglio trendy che farà la differenza.