Come il Napoli può risollevarsi?

L’inizio della stagione 2023/2024 è stato tutt’altro che semplice per il Napoli. Dopo la conquista dello scudetto, c’era grande attesa per l’avvio del nuovo campionato, con la speranza di poter confermare i fasti della scorsa stagione. Ed ai nastri di partenza tutti i pronostici sulle partite di calcio di Serie A davano ovviamente favoriti proprio gli azzurri nonostante la rivoluzione in panchina ed a livello dirigenziale con gli addii di Spalletti e Giuntoli.

Purtroppo, complice anche un calciomercato non all’altezza, la squadra non è riuscita a ingranare, collezionando troppi passi falsi e scivolando parecchio indietro in classifica. Un avvio difficile che ha ovviamente un po’ spento l’entusiasmo dell’ambiente.

Il cambio in panchina

L’incapacità di reagire e i risultati deludenti hanno portato al travagliato esonero di Garcia. Al suo posto è arrivato Walter Mazzarri, tecnico di grande esperienza, ma forse non la scelta migliore per risollevare una squadra in difficoltà. Il cambio in panchina non ha portato gli effetti sperati, anzi la situazione sembra addirittura peggiorata. Urge una scossa per ridare smalto ad un gruppo che sembra aver smarrito certezze e identità di gioco.

Come risollevare la stagione

Ritrovare la serenità nello spogliatoio

In questo momento è fondamentale ricompattare il gruppo, ritrovando armonia e serenità nello spogliatoio. Le voci di presunti dissapori tra alcuni senatori e la dirigenza non fanno bene all’ambiente. Serve ritrovare l’unione di intenti che ha portato alla vittoria dello scudetto. Solo remando tutti dalla stessa parte si può uscire da questo periodo nero.

Valorizzare la rosa a disposizione

Questa rosa ha dimostrato di valere molto di più di quanto fatto vedere finora. Urgono scelte coraggiose da parte dell’allenatore, che dovrà saper valorizzare al meglio le risorse tecniche a disposizione. Troppo spesso sono stati impiegati gli stessi uomini, trascurando valide alternative presenti in organico. Turnover e competizione interna potrebbero essere la chiave per ottenere il massimo da ogni singolo elemento.

Ritrovare il sostegno dei tifosi

Il supporto del pubblico del Maradona sarà fondamentale in questo momento così complicato. I tifosi devono stringersi attorno alla squadra, trasformando lo stadio in un fortino invalicabile per gli avversari. In passato il pubblico napoletano è stato capace di spingere la squadra nei momenti di difficoltà: serve ritrovare quel feeling perduto con i supporters azzurri.

Il calciomercato di riparazione

A gennaio la dirigenza proverà a rinforzare la rosa con alcuni innesti mirati, cercando di colmare le lacune emerse in questa prima parte di stagione. Sarà importante operare con oculatezza, senza avventurarsi in acquisti poco funzionali. I nuovi arrivi dovranno integrarsi al meglio negli ingranaggi di squadra, dando subito un contributo determinante. Sarà un mese di gennaio sicuramente scoppiettante e la partenza di Elmas in direzione Lipsia ne è una dimostrazione.

La spinta del Maradona Il calore del pubblico napoletano può fare la differenza, spingendo la squadra nei momenti di difficoltà. Il Maradona deve tornare a essere un fortino inespugnabile, capace di intimidire qualsiasi avversario. Con la carica dei tifosi, il Napoli proverà a risalire la china e ritrovare smalto. L’obiettivo è centrare la qualificazione alla prossima Champions League per programmare al meglio il futuro.