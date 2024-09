Coltiva tre piante di cannabis sul terrazzino, denunciato. Foriano nella rete dei controlli dei Carabinieri

I controlli dei carabinieri della Compagnia di Ischia al comando del capitano Tiziano Laganà proseguono con la medesima intensità anche a settembre. La stagione estiva infatti è ancora nel pieno e il monitoraggio del territorio nell’ultimo fine settimana ha consentito di scoprire la commissione di reati e violazioni nel settore ricettivo e dell’intrattenimento.

I controlli antidroga hanno portato alla denuncia di un quarantenne di Forio trasformatosi in coltivatore di cannabis. A tale attività aveva destinato il terrazzino della sua abitazione, dove in bella vista i militari dell’Arma hanno rinvenuto ben tre piante alte anche fino a 2 metri. La coltivazione “a cielo aperto”, insieme a qualche preziosa informazione di cui gli investigatori erano venuti a conoscenza, ne ha reso facile l’individuazione e l’uomo è stato denunciato per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio.

Sempre nel comune del Torrione i titolari di due locali hanno pensato di poter “sparare” musica da alto volume oltre l’orario stabilito dall’ordinanza in materia. Ma gli è andata male e nei loro confronti è stata applicata la sanzione prevista.

Il desiderio di sfruttare fino in fondo le possibilità offerte dalla stagione turistica è costato ancora più caro a due imprenditori di Casamicciola Terme. Titolari di una concessione per stabilimento balneare, hanno organizzato una festa con tanto di balli senza preventivamente munirsi delle autorizzazioni previste. All’atto dell’ispezione da parte dei carabinieri, nel locale erano presenti oltre 420 persone, ben al di sopra del limite di 200 previsto. Una violazione grave che ha indotto gli uomini della Benemerita a sottoporre a sequestro lo stabilimento balneare. La serata danzante si è così conclusa nel peggiore dei modi per i due operatori casamicciolesi.

I controlli nelle attività ricettive hanno consentito di “incastrare” un sessantenne di Ischia, gestore di una casa vacanze, che come troppo spesso si verifica aveva omesso di comunicare all’autorità di pubblica sicurezza le generalità degli ospiti della struttura. Ora dovrà rispondere di questa grave omissione.

I posti di blocco lungo le strade per garantire la sicurezza della circolazione hanno portato alla denuncia di un cinquantaquattrenne di Lacco Ameno che una volta fermato si è rifiutato di sottoporsi all’alcol test. Evidentemente perché consapevole di aver bevuto qualche bicchiere di troppo. Ma non è finita. Si è beccato anche due contravvenzioni perché il veicolo che guidava era sospeso dalla circolazione e perché sprovvisto di assicurazione.