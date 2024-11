Colletta Alimentare 2024: grazie al buon cuore degli ischitani

A quasi una settimana di distanza dalla Colletta Alimentare la Catena Alimentare Nunzia Mattera, nella persona del presidente Francesco Di Noto Morgera, desidera ringraziare il buon cuore degli ischitani che nella giornata di sabato 16 novembre hanno donato derrate alimentare facendo sentire tutta la loro generosità.

«Nonostante un sensibile calo rispetto allo scosto anno – commenta Francesco Di Noto Morgera -, abbiamo raccolto oltre 500 pacchi di alimenti di varia natura che certamente basteranno al fabbisogno delle 140 famiglie, più le altre 40 occasionali, per le prossime consegne. Chi ha donato si è confrontato con i nostri circa 120 volontari per farsi indirizzare, prima di procedere all’ acquisto, e così tutte le fasce di età potranno trascorrere un Natale più sereno».

Il grazie della Catena Alimentare non è soltanto per chi ha acquistato le derrate, ma anche per chi ha contribuito al funzionamento della macchina organizzativa: i tanti volontari che hanno accolto tutti con il sorriso e chi si è occupato del loro coordinamento, la Cooperativa Mondo di Alice che ha offerto i propri servizi gratuitamente ai bambini dei volontari impegnati con la raccolta, i trasportatori che hanno consegnato, e ancora continuano, i pacchi alimentari in sede e i tanti impegnati sui vari fronti, nella sede di Via Eddomade, per la sistemazione delle derrate, e al suo esterno per aspetti di altra natura.

Infine un grazie ai supermercati che anche quest’anno hanno ospitato la raccolta del Banco Alimentare. È nel dare che noi riceviamo e a chiusura di questa importante giornata ne abbiamo avuto ancora una volta la conferma.