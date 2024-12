Cena solidale. È Natale per Tutti, “Un incontro di cuori e sapori” al Mares di Calise

Il 6 dicembre 2024 alle 20:00 partecipa anche tu alla cena solidale organizzata per la “mensadelsorriso” di Casamicciola Terme. Chef, Pasticceri e Amici uniti per un unico obbiettivo: donare il pranzo di Natale a tutte le persone bisognose.

Quest’anno, il Natale si veste di solidarietà con l’iniziativa “E’ Natale per tutti”, un bellissimo progetto che unisce chef, pasticceri e aziende dell’Isola d’Ischia, della Campania, dell’Abruzzo e della Francia. Insieme, vogliamo portare luce e speranza a chi ne ha più bisogno, sostenendo la “Mensa del sorriso il sorriso di Simeone” di Casamicciola Terme durante queste festività. La cena-evento si terrà il 6 dicembre alle ore 20:00 presso il Ristorante Mares by Calise di Ischia, dove la magia del Natale si fonderà con la tradizione culinaria partenopea. Sarà una serata indimenticabile, ricca di buon cibo e divertimento, pensata non solo come un gesto di solidarietà, ma come un’opportunità per condividere momenti di gioia e calore con Menù d’Amore che celebra le nostre radici, ma con un tocco di innovazione.

Lasciati avvolgere dai sapori preparati con amore dai nostri talentuosi chef: Emmanuel Di Liddo del Ristorante Fugà, Chef Simone Testa, Chef Michelangelo Iacono Merecoppese; la pizza di Enrico Porzio; le dolci creazioni dei pasticceri Tony Anania, Nello Iervolino e Silvia Lauro. Ogni piatto racconta una storia, un’emozione, un gesto di cura e rispetto per chi lo riceve. Daranno il loro contributo le aziende: il pastificio Rustichella d’Abruzzo, Gerli quality frozen food, La Cantina, Bauget Jouette champagne, Divise e Divise, La Gallinella, De Vivo Tessitura e Mai senza Profumo.

La serata si concluderà in bellezza con una strepitosa tombola napoletana, animata dagli artisti Francesco Angelino e Girolamo Mattera, dove tanti premi fantastici, messi in palio dalle aziende sostenitrici, ti aspettano!

Menù della serata

Aperitivo: Sfere di patate scampi limone e oro; Tempura di tonnarelli cacio pepe “Rustichella d’Abruzzo” e crudo di tonno rosso, Melanzana croccante (Ristorante Fugà, chef Emmanuel Di Liddo); Miniature di polpette, Pane a limone burro e alici (Michelangelo Iacono); Ostriche crudi di pesce e tartar di pescato del giorno in paccherini “Rustichella d’Abruzzo” (Simone Testa)

Antipasto: Ricciola scottata marinata agli agrumi, pomodoro, basilico e mozzarella (Ristorante Fugà, chef Emmanuel Di Liddo); La Pizza! (Errico Porzio)

Primi: Pasta mista Rustichella d’Abruzzo ai fagioli zampognari di ischia zucca e crostacei by chef Michelangelo Merecoppese (Michelangelo Iacono); Risotto vialone nano “Rustichella d’Abruzzo” come uno scarpariello napoletano (Ristorante Fugà, chef Emmanuel Di Liddo)

Secondo: Pesce in crosta e le sue declinazioni (Simone Testa)

Dessert: Mela 1° Grano by Tony Anania (Ristorante Fugà, Silvia Lauro)

Cornetto ischitano e Panettone di Natale by Calise ischia

Champagne, Vini e analcolici inclusi (champagnebaugetjouette, enotecalacantina)

Per finire una strepitosa Tombola Speciale a cura di @franchecca92. Tanti premi in palio in collaborazione con “Mai senza profumo”

Per Info contattare +39 345 3308198