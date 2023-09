Castagna: «La verità viene sempre a galla, le carte non mentono»

Al termine del Consiglio comunale di Casamicciola abbiamo raccolto le impressioni del leader della minoranza ed ex sindaco Giovan Battista Castagna. Che si è dichiarato soddisfatto degli esiti della seduta e non si è mostrato preoccupato dall’attacco di Ignazio Barbieri.

A Casamicciola finalmente un Consiglio comunale caratterizzato dal dibattito e dal confronto sugli argomenti, senza eccessi. Questo è sicuramente il modo di intendere la politica di Giovan Battista Castagna. Sono stati approvati degli atti importanti per la gestione del Comune, il bilancio e anche la modifica della gestione del porto. Qual è la valutazione del leader della minoranza, anche se non capogruppo?

«Oggi è un momento importante per gli atti approvati: il bilancio, il Dup, il documento unico di programmazione, un assestamento che già si doveva fare. Mi fa piacere il commento del vicesindaco, delegato al settore economico- finanziario, che ha ribadito la possibilità che il Comune si trovi con tutti i fondi vincolati strutturati e anche con un avanzo di cassa, senza aver avuto mai l’esigenza di andare a recuperare i soldi direttamente in banca, quindi con l’anticipazione.

Questo ci fa piacere perché a fronte di tante polemiche, di tante parole dette in un certo modo, la verità viene sempre a galla. Le carte sono carte e non mentono mai. È chiaro che su certe cose non abbiamo avuto la possibilità e l’onore di votare a favore perché non ci hanno saputo spiegare determinate scelte che secondo noi non sono del tutto sicure. È stata una discussione costruttiva, nella quale è venuto fuori anche il nostro lavoro degli anni passati. Ricordo che nel 2014 la mia Amministrazione iniziò con un pre-dissesto di 24 milioni di euro».

Nella coda c’è stato anche un attacco diretto di Ignazio Barbieri.

«Ignazio è un amico. Sicuramente alla fine si è irritato quando ho detto che aveva fatto quella segnalazione alla Corte dei Conti: ho ribadito che da quella segnalazione ne sono uscito a testa alta perché la Corte dei Conti mi ha dato ragione.

Ho fatto questo rilievo all’Amministrazione, che non c’è possibilità di tenere un vicesegretario senza segretario, anche se so che non è facile far arrivare un segretario permanente al Comune di Casamicciola. Per questo motivo abbiamo scritto al prefetto. Il sindaco ha detto che si sta adoperando per avere un segretario non di fascia B, perché non siamo tra l’altro anche segreteria generale, ma uno di fascia C, che sono più numerosi. Questa non vuole essere una polemica, ma una constatazione relativa alla questione del 2019. Forse sì è risentito perché ho detto la verità, ma a me piace sempre dire le cose come stanno».