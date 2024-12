Casamicciola, via al concorso per le assunzioni sismiche. Le prove si terranno tra Natale e Capodanno

Parte a Casamicciola il concorso per le assunzioni sismiche, in esecuzione a quanto deliberato dalla Giunta a novembre sulla Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2024/2026. Il responsabile dell’Area I ha ora pubblicato il bando di concorso pubblico per esami per la copertura di otto posti Area dei Funzionari e della Elevata Qualificazione (ex cat. D) di cui sei profili amministrativi/contabili e due profili tecnici a tempo pieno e determinato fino al 31 dicembre 2025, finanziati con la Legge di Bilancio 2025 per la ricostruzione post–sisma.

La legge in realtà all’atto dell’indizione del concorso non è stata ancora approvata, ma nel bando si riporta che «per garantire l’operatività degli uffici addetti alla ricostruzione post sisma 2017 dei comuni di Forio, di Lacco Ameno e di Casamicciola Terme, nella bozza della legge di Bilancio 2025 è prevista l’autorizzazione della spesa per l’assunzione delle risorse umane idonee a fronteggiare la ricostruzione post – sisma».

Il bando riporta i titoli di studio richiesti per l’ammissione. Per il profilo amministrativo/contabile: Laurea Magistrale ai sensi DM 270/2004 – Laurea Specialistica ex DM 509/99 o Laurea del vecchio ordinamento in Giurisprudenza o Economia e Commercio o lauree equipollenti. Per il profilo tecnico: Laurea Magistrale ai sensi DM 270/2004 – Laurea Specialistica ex DM 509/99 o Diploma di Laurea del vecchio ordinamento in Architettura, Ingegneria civile, Ingegneria edile, Architettura, Ingegneria elettrica, Ingegneria elettronica, Ingegneria industriale, Ingegneria meccanica, Ingegneria per l’ambiente e il territorio, Pianificazione territoriale e urbanistica, Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale, Urbanistica o lauree equipollenti. Laurea (L): Ingegneria civile e ambientale; Scienze dell’architettura; Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale; Scienze e tecniche dell’edilizia; Ingegneria dell’informazione; Ingegneria industriale; Scienze geologiche; Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura o titoli equiparati secondo la normativa vigente. Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 23.59 del decimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello della pubblicazione del Bando nel sito del portale InPa.

Previste come è prassi una prova scritta e una prova orale, che si terranno presso l’attuale sede degli uffici comunali all’ex Convento dei Padri Passionisti nel periodo tra Natale e Capodanno: la prova scritta per il profilo amministrativo/contabile viene fissata per il 27 dicembre alle ore 9.30; quella per il profilo tecnico per il 28 dicembre alle ore 9.30. La prova orale per il profilo amministrativo/contabile è fissata per il 30 dicembre alle ore 9.30; quella per il profilo tecnico il 30 dicembre alle ore 16.30. Quanto alle graduatorie stilate dalla commissione e approvate dal responsabile del Settore competente, «compatibilmente con i fondi stanziati dalla Legge di Bilancio 2025 sarà previsto lo scorrimento delle graduatorie per l’assunzione di ulteriori risorse per entrambi i profili messi al bando dal concorso».

Ma il bando precisa anche: «La stipula del contratto è subordinata all’approvazione della legge di Bilancio 2025 recante la previsione di spesa destinata al finanziamento delle figure a supporto della ricostruzione post sisma nel comune di Casamicciola Terme».