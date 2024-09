Casamicciola, va avanti la “corsa ad ostacoli” per la vasca di colmata

Una corsa ad ostacoli, si può definire quella del Comune di Casamicciola Terme per avviare e portare a termine il primo lotto dell’intervento sul lungomare. La famosa “Realizzazione di una vasca di colmata da riempire con materiale di risulta e realizzazione a mare dell’estensione dell’alveo tombato denominato Pio Monte della Misericordia con relativi adeguamenti urbanistici”. Eppure, superando imprevisti e appunto ostacoli, l’iter procede, tanto che ora il rup ing. Gaetano Grasso ha affidato l’incarico per la redazione della progettazione strutturale. L’intervento come è noto è stato approvato e finanziato dal Commissario Legnini con l’Ordinanza speciale n. 5 dell’8 agosto 2023 relativa proprio alla «gestione dei fanghi e dei materiali inerti da liquefazione e colata conseguenti all’evento calamitoso del 26 novembre 2022».

L’importo complessivo di 5.966.091,93 euro è finanziato con le risorse dei Decreti Ischia e Genova. Vista l’urgenza di mettere in sicurezza la zona, lo stesso Commissario ha autorizzato il Comune di Casamicciola Terme, in qualità di soggetto attuatore e nei limiti delle risorse già stanziate, ad avviare il lotto 1. E lo scorso 4 aprile è stato sottoscritto verbale lavori di somma urgenza tra il responsabile dell’Area Tecnica del Comune ing. Gaetano Grasso, il direttore dei lavoriarch. Aniello Ascanioe la ditta incaricata “C.E.M.”, «che si sono recati presso la località Pio Monte della Misericordia ed hanno definito le opere da eseguire in somma urgenza».

Una urgenza che ha dovuto fare i conti con il “blocco” da parte della Regione Campania per le criticità nel rilascio di Via e Vinca. Tanto che il 20 giugno con propria ordinanza il sindaco Giosi Ferrandino ha disposto di «realizzare con effetto immediato le opere inerenti la “Realizzazione di una vasca di colmata da riempire con materiale di risulta e realizzazione a mare dell’estensione dell’alveo tombato denominato “Pio Monte della Misericordia” con relativi adeguamenti urbanistici – Lotto I”, il cui progetto è stato approvato con Conferenza Speciale di Servizi». Queste opere prevedono la «collocazione dei terreni all’interno delle palancolate in funzione della definitiva collocazione prevista dal progetto generale».

ACCELERAZIONE E SEMPLIFICAZIONE

I motivi di urgenza in nome della sicurezza sono stati richiamati nell’ordinanza sindacale e vengono ora ribaditi dall’ing. Grasso: «Il tutto al fine di scongiurare ulteriori futuri analoghi eventi che possano minacciare la pubblica e privata incolumità, nonché la sicurezza urbana, causati principalmente, da un lato dalla presenza negli alvei dei fanghi e dei materiali inerti da liquefazione e colata conseguenti all’evento calamitoso del 26.11.2022 ancora esistenti negli stessi, dall’altro lato, dal verificarsi di mareggiate che possano inficiare la realizzazione delle opere».

La stessa ordinanza demandava al responsabile dell’Area Tecnica di predisporre tutti gli atti necessari «all’urgente proseguimento e alla realizzazione delle opere». E proprio alla luce della necessità di procedere celermente con le attività indispensabili per l’attuazione dell’intervento, Grasso si è attivato per affidare il servizio di progettazione strutturale per i lavori previsti dall’intervento «nonché di ogni altra progettazione strutturale per eventuali opere supplementari necessarie e/o interventi per l’esecuzione di interventi relativi al medesimo appalto».

L’importo base è stato calcolato in 57.318,60 euro oltre Cassa e Iva. In virtù dell’urgenza il rup ha proceduto con affidamento diretto applicando tutte le disposizioni di accelerazione e semplificazione previste nelle ordinanze del Commissario e dal nuovo Codice degli Appalti. Un iter emergenziale che sta già subendo troppi rallentamenti. Grasso ha contrattato mediante la piattaforma telematica Asmecomm – TuttoGare del Comune con l’ing. Domenico Marrazzo con studio a Frattamaggiore, che ha offerto un ribasso del 4,045%. L’affidamento è stato dunque approvato per l’importo complessivo di 69.784 euro. L’auspicio è che si possa andare avanti senza che insorgano ulteriori ostacoli.