Casamicciola Terme, giovedì 31 convocato il consiglio comunale

Il presidente del consiglio comunale di Casamicciola Gianfranco Mattera ha convocato il civico consesso per giovedì 31 agosto prossimo alle ore 17.00 (ed in seconda convocazione per venerdì 1 settembre, alle ore 17.00) presso la sala comunale nella nuova sede del municipio in via Salvatore Girardi 15, per la trattazione dei seguenti argomenti:

approvazione verbali seduta precedente; indirizzi generali di governo (art. 37 dello Statuto Comunale); approvazione Documento unico di programmazione – DUP 2023/2025; approvazione Bilancio di Previsione 2023 – 2025 e relativi allegati; assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2023 ai sensi degli art. 175, comma 8, e 193 del D.Lgs. 267/2000; linee di indirizzo Marina di Casamicciola srl, modifica Delibera di C.C. n. 38 del 25 ottobre 2018; riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 del d.lgs. n. 267/2000; riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 del d.lgs. n. 267/2000 – regolarizzazione assegnazioni; commissione Locale per il Paesaggio Triennio 2023-2025: nomina componenti; comunicazioni del Sindaco su società partecipate