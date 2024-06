Casamicciola Terme: da mercoledì 26 torna Casamicciola in Festa

Dal 26 giugno torna Casamicciola in Festa la manifestazione che illumina di luci, suoni ed allegria il corso e la piazza principale del comune termale isolano nelle sere d’estate.

Giunta alla sua quarta edizione la manifestazione riproporrà per tutti i mercoledì il suo apprezzato format: musica dal vivo, street food di qualità ed esibizioni artistiche sempre d’effetto per un vero e proprio happening settimanale che si snoderà come di consueto lungo corso Luigi Manzi a partire dal distributore di carburanti e sino a piazza Marina.

L’organizzazione di Casamicciola in Festa è curata dai commercianti casamicciolesi con la collaborazione della Associazione Albergatori Isolaverde e con il patrocinio del comune di Casamicciola Terme.

Per l’esordio di mercoledì sera il cast musicale sarà composto dai Personal, i The Company Store, Gigio Bass Sax e Frankie mentre in piazza Marina ci sarà lo show di Luigi Fiorentino, artista di strada e performer, più volte ospite di trasmissioni televisive nazionali.

Vastissima sarà anche l’offerta di food con la presenza di numerosi stand con proposte gastronomiche sia contemporanee che tradizionali, dolci e salate; mercoledì sera inoltre spazio anche all’artigianato, alle tradizioni ed ai prodotti tipici di Casamicciola: dal vino alle terrecotte, dai prodotti cosmetici ai distillati ed ai frutti della terra.

Appuntamento dunque a mercoledì sera, sul corso principale di Casamicciola Terme, a partire dalle ore 21.00 per trascorrere una serata di festa in festa insieme