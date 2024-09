Casamicciola Terme: approvato il nuovo regolamento per taxi e NCC, giro di vite per chi non rispetta le regole

Nel corso del consiglio comunale di Casamicciola Terme tenutosi stamattina è stato approvato il nuovo “Regolamento per la disciplina degli autoservizi non di linea Taxi – Noleggio con conducente”, una svolta importante per uno dei servizi pubblici fondamentali per una località turistica.

Col regolamento adottato oggi, oltre alle tariffe aggiornate, entrano in vigore anche nuove e più severe regole per chi esercita il servizio di taxi da piazza e NCC che, nei casi più gravi di violazione, potranno comportare anche la perdita della licenza per i trasgressori a conferma della volontà di questa amministrazione di disciplinare adeguatamente un settore, i cui disservizi continuano a provocare danni inaccettabili ai turisti e pregiudizi gravi per l’ immagine turistica del comune.

Nei giorni scorsi gli uffici comunali hanno già provveduto a sospendere la licenza ad un taxista che si era rifiutato di effettuare il servizio richiesto dal cliente, contravvenendo platealmente alle norme in vigore.

A breve poi saranno assunti provvedimenti adeguati per i due tassisti che si sono resi protagonisti qualche giorno addietro dell inqualificabile alterco, ripreso e poi diffuso dai media e dai social, che ha gettato ulteriore discredito sull’intera categoria e su Casamicciola stessa.

Si tratta di un episodio che non resterà senza conseguenze così come tutti quelli che, da oggi in poi, dovessero verificarsi in violazione delle norme che sono state approvate proprio a tutela dei nostri ospiti e della reputazione del nostro paese