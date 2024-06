Casamicciola, subappalto per i pontili galleggianti

Per i lavori di installazione di pontili galleggianti a Casamicciola, al fine di incrementare i punti di ormeggio, arriva anche il subappalto. Il progetto, dell’importo complessivo di quasi 200mila euro, viene finanziato con le risorse del Fondo per gli investimenti nelle Isole Minori ed era stato avviato dal Comune due anni fa. I lavori erano stati appaltati a maggio 2022 alla ditta “Ingemar” di Milano per un importo complessivo pari a 167.597,24 euro e sono tuttora in corso a causa di interruzioni. Adesso la ditta aggiudicataria ha richiesto all’Ente l’autorizzazione al subappalto dei lavori all’impresa “Nettuno Lavori Subaquei s.a.s. di Vittorio Guarracino” di Lacco Ameno per l’importo di 22.000 euro oltre Iva. Un importo non rilevante. Il subappalto è stato autorizzato dal responsabile dell’Area Tecnica ing. Gaetano Grasso, che è anche rup e direttore dei lavori, con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dalla normativa. Grasso evidenzia di aver «esaminato la documentazione relativa alla ditta proposta come subappaltatrice ed ha riscontrato la regolarità in rispetto alla normativa vigente». Di qui l’autorizzazione.