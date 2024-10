Casamicciola, sospesa la ZTL al C.so Luigi Manzi. Provvedimento legato alla demolizione del Capricho

Il divieto di sosta conseguente alla demolizione del Capricho ha comportato a Casamicciola Terme una ulteriore modifica alla disciplina degli accessi alle Ztl, con sospensione del divieto dal varco Corso Luigi Manzi.

Nell’ordinanza il comandante della Polizia Municipale Chiara Boccanfuso ricorda che con precedente provvedimento del 27 settembre sono entrati in vigore gli orari invernali di regolamentazione degli accessi nelle ZTL.

Sta di fatto che al Comune è pervenuta una nota dei commercianti della zona, che hanno fatto espressa richiesta «della sospensione della Ztl vigente al Corso Luigi Manzi visto l’imminente inizio dei lavori di demolizione del locale Ex Capricho con sospensione degli stalli di sosta sulla Ex SS 270 tratto di strada tra Piazza Marina e ingresso Ztl Corso Luigi Manzi».

A sua volta Giosi Ferrandino ha indicato la volontà dell’Amministrazione comunale per la sospensione dal 26 ottobre «in considerazione delle mutate esigenze dovute alla diminuzione dei turisti ed alla situazione climatica e metereologica propria del periodo invernale in corso, per venire incontro alle esigenze dei commercianti e residenti nella zona».

Attenendosi alle indicazioni del sindaco, il comandante Boccanfuso dunque ordina: «Dal 26 ottobre la sospensione della Ztl con accesso dal varco Corso Luigi Manzi; Restano confermati dal 1 novembre 2024 al 31 marzo 2025 gli orari di Ztl Attiva per quanto riguarda l’accesso dal varco di Corso Luigi Manzi in cui la circolazione è vietata nelle sole giornate di domenica e festive dalle ore 11:00 alle ore 13:00, ad eccezione dei veicoli autorizzati. Durante gli orari di Ztl Attiva, nel tratto di Corso Luigi Manzi che parte dal varco di accesso fino all’uscita sulla rotatoria è altresì vietata la sosta. 1) è vietata la circolazione nella ZTL con accesso di Via Parodi dal 1 novembre pv al 31/03/2025 tutti i giorni dalle ore 10:30 alle 13:00 e dalle ore 17:00 alle 20:30».

Anche queste nuove disposizioni potranno essere soggette a variazioni «in caso di necessità e urgenze connesse ad eventi straordinari o di mutate esigenze».