Casamicciola, sisma & scuole. L’agenzia delle Entrate dà il suo “ok” per le Zagare

Ida Trofa | Schiarite per gli immobili privati da destinare ad uso scolastico in quel di Casamicciola Terme, ma anche nuovi pagamenti. C’è l’ok per “Le Zagare” ma non per il mobilificio Polito. Arriva, infatti, per la locazione passiva di parte di un immobile sito al C.so Vittorio Emanuele “Ex Casa della Vela” -Le Zagare una salvifica schiarita. L’Agenzia delle Entrate dà il suo parere di congruità sui fitti ma chiede di essere “pagato“ per il parere reso. E’ la prassi.

L’immobile di Corso Vittorio Emanuel, da tempo in uso alla scuola terremotata, è sede temporanea di attività scolastiche educative. Recentemente si è chiesto e ottenuto un ulteriore spazio nell’ambito del complesso con la rideterminazione del canone di locazione. La qual cosa, dovendo essere pagata con i soldi della ricostruzione ha necessità della “Dichiarazione di congruità Agenzia delle Entrate“. Ora il comune di Casamicciola Terme attraverso i buoni uffici del capo UTC Mimmo Baldino ha stretto un accordo di collaborazione per attività di valutazione immobiliare con tanto di determina a contrarre e impegno di spesa.

Secondo quanto disposto dalla legge sulla ricostruzione “L.130/2018 art.26 comma 2 lettera b) per “predisporre ed approvare, per gli edifici scolastici dichiarati inagibili, piani finalizzati ad assicurare il ripristino, per il regolare svolgimento fin dall’anno scolastico 2018-2019, delle condizioni necessarie per la ripresa ovvero per lo svolgimento della normale attività scolastica, educativa o didattica, in ogni caso senza incremento della spesa di personale, anche mediante contratti di locazione di immobili privati, nei Comuni di cui all’art. 17, nel limite di spesa di euro 250.000 su base annua mediante utilizzo delle risorse disponibili di cui all’art. 19. I piani sono predisposti sentito il Ministero dell’istruzione, dell’Università e della ricerca”.

Il commissario Carlo Schilardi nel merito è stato chiaro e con nota prot. 5871/cs/Ischia del 03/09/2020, subordinava la definitiva approvazione del piano del fabbisogno per le locazioni, predisposto solo dopo che l’Ente Locale avrà acquisito la dichiarazione di congruità dei canoni richiesti, da parte dall’Agenzia delle Entrate competente per territorio.

In ottemperanza a quanto richiesto con nota prot. 5871/cs/Ischia del 03/09/2020, l’Ufficio Tecnico con nota prot. 9089 del 03 settembre ha richiestola Dichiarazioni di congruità dei canoni di locazione di immobili privati da fittare ad uso scolastico. La nota prot. 9271 – Ingresso – 10/09/2020 di riscontro da parte dell’Agenzia delle Entrate e non sembra trovare motivi ostativi per c’è la successiva nota con la quale la stessa Agenzia delle Entrate, trasmetteva schema di accordo di collaborazione per attivita’ di valutazione immobiliare relativamente all’immobile dell’ex Casa della Vela – Le Zagare, il quale prevede espressamente all’art.3 “Per l’espletamento delle attività di cui all’art. 2, il Comune riconoscerà all’Agenzia, a titolo di rimborso dei costi sostenuti per lo svolgimento delle stesse, l’importo di euro 3.299,40 , determinato sulla base del costo standard per giorno-uomo, di cui in premessa, fissato in euro 423,00 .”.

Per questo motivo Mimmo Baldino approva l’accordo di collaborazione per attivita’ di

valutazione immobiliare relativamente all’immobile dell’ex Casa della Vela – Le Zagare”, contenente i patti e le condizioni che lo regolano e si autoindividua Responsabile del Procedimento. La liquidazione della somma alla Agenzia delle Entrate avverrà con distinti atti, successivamente al riconoscimento ed accredito da parte della Struttura Commissariale per la ricostruzione. Insomma era già tutto previsto…