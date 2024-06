Casamicciola, secondo subappalto per il ripristino della Marina

E’ stato autorizzato il secondo subappalto per i lavori di sistemazione dell’area della Marina a Casamicciola conseguente ai danni causati dall’alluvione del 26 novembre 2022. L’intervento, denominato “Ripristino condizioni ante eventi alluvionali tratto viario Piazza e via Marina – C.so L. Manzi”, rientra tra quelli previsti e finanziati dalla Ordinanza n. 16 del 7 dicembre 2023 del Commissario Straordinario Giovanni Legnini. Nel Piano degli Interventi ricompreso in una più ampia attività che interessa anche il tratto viario Piazza Bagni- Via Monte della Misericordia Piazzale Anna de Felice (Piazzale Ancora) con ripristino «fontana decorativa, rifacimento aiuole, marciapiedi, muri di cinta, parapetti, ringhiere ed arredi urbani divelti».

I lavori erano stati appaltati a febbraio alla “C.O.S.E.D.I.L. Costruzioni Edilizie” di Afragola per l’importo contrattuale di 270.733,66 euro. Già ad aprile era stato autorizzato il subappalto alla ditta “Ngl Impresa Edile”, anche questa con sede ad Afragola, per l’importo di 60.000 euro oltre Iva. Adesso l’impresa aggiudicataria ha richiesto al Comune l’autorizzazione ad un ulteriore subappalto, questa volta alla ditta “Ischiasfalto” di Barano, per l’importo di 50.000euro oltre Iva.

Il responsabile dell’Area Tecnica ing. Gaetano Grasso, dopo aver richiamato «il Protocollo di Intesa per la Sicurezza e Legalità per la ricostruzione nei territori di Ischia, interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017 e dell’alluvione del 26 novembre 2022 sottoscritto 12 aprile 2024» ha proceduto all’autorizzazione alle condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal nuovo Codice degli Appalti. Attesta infatti la regolarità della documentazione della ditta subappaltatrice, che ha dichiarato «il possesso dei requisiti di idoneità morale e di capacità professionale, economico finanziaria e tecnico organizzativa».