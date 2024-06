Casamicciola, quanta “fatica” per la fogna di Via De Rivaz!

Il Comune di Casamicciola si sta “dando da fare” per attuare l’intervento urgente di ripristino del sistema fognario di Via De Rivaz ai sensi dell’ordinanza sindacale n. 7 del 21/02/2024. E’ la storia della condotta fognaria che già a novembre 2023 aveva evidenziato un guasto che l’Evi non era stata in grado di riparare. Una delle tante vergogne del “carrozzone” di via Leonardo Mazzella a Ischia. Una vicenda riassunta nelle termine del responsabile dell’Area V Tecnica ing. Gaetano Grasso: «In data 19 novembre 2023 si è creata una buca nella pavimentazione stradale di via De Rivaz altezza scalinate di collegamento con via Roma, a causa della quale si è reso necessario procedere alla chiusura immediata e precauzionale della strada a tutela della pubblica incolumità». Veniva quindi adottata l’ordinanza sindacale di «divieto di circolazione a qualsiasi tipologia di veicolo per via De Rivaz fino al termine dei lavori di riparazione del tratto fognario, ovvero fino all’eliminazione dello stato di pericolo».

Una riparazione mai avvenuta, tanto che, arrivati a febbraio, su richiesta di Giosi Ferrandino il Commissario Legnini nominava il Comune soggetto attuatore dell’intervento in sostituzione dell’Evi. Tanto più che la società, interpellata dallo stesso Commissario, aveva comunicato «la remissione dell’incarico per i lavori di ripristino della funzionalità di Via De Rivaz essendo, di fatto, codesta Società impossibilitata a procedere sulla base delle stringenti tempistiche imposte dalla situazione contingente». Prima però non si era nemmeno degnata di comunicare al Comune la propria incapacità ad intervenire… Il costo dell’intervento di ripristino del sistema fognario di Via De Rivaz, che ammonta a 545.095,20 euro, viene finanziato dall’Ordinanza Speciale n. 7 del 29 dicembre 2023. Il rup Grasso a marzo aveva già affidato l’incarico di direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione al vice sindaco di Serrara Fontana ing. Rosario Caruso.

Ora ha provveduto anche al successivo incarico di collaudatore tecnico amministrativo. Nell’ultima determina adottata evidenzia che «con Verbale lavori di somma urgenza del 29/02/2024 è stato constatato che, per ripristinare lo stato di funzionalità e sicurezza dell’area, occorre eseguire lavori di somma urgenza consistenti in lavori di messa in sicurezza del tratto stradale mediante riqualificazione dell’impianto fognario, come specificato nel computo metrico estimativo allegato al verbale». Sulla parcella base di 2.985,87 euro netti mediante la piattaforma telematica Asmecomm – TuttoGare è stara richiesta un’offerta al geom. Luigi Mattera, anche lui di Serrara Fontana. L’affidamento dell’incarico è stato formalizzato per l’importo complessivo di 3.072,46 euro.