Casamicciola, nuovo direttore dei lavori per via Mortito

A lavori già affidati, il responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Casamicciola Terme ha dovuto assumere una ulteriore determinazione per la realizzazione delle opere in via Mortito necessarie alla messa in sicurezza a seguito dell’alluvione del novembre 2022. Progetto denominato “Intervento da attuare nell’immediatezza, già previsto un primo intervento dal Genio Civile di Napoli, che prevede la realizzazione una barriera paramassi – via Mortito”, approvato e finanziato dal Commissario Legnini. Il Comune, in qualità di soggetto attuatore, il 24 giugno scorso con verbale di somma urgenza ha già consegnato i lavori all’impresa “R.E.C. Costruzioni” di Colliano in provincia di Salerno, contattata per le vie brevi.

Procedura semplificata alla luce dell’urgenza di completare l’intervento. Sta di fatto che l’ing. Gennaro Giugliano, funzionario dell’Area Tecnica, già individuato quale direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, «per l’eccessivo carico di lavoro dell’Area Tecnica ed i molteplici impegni di ufficio, non riesce ad assolvere l’incarico». Grasso ha dunque dovuto sostituirlo con professionista esterno, al quale è stato affidato anche il compito di redigere la relazione geologica corredata dalle relative indagini. La scelta è caduta sull’ing. Gennaro Chianese con studio a Villaricca, per la spesa complessiva di 69.842,47 euro, inizialmente non prevista. Intanto lo stesso ing. Grasso ha assunto le funzioni di rup.