Casamicciola, gli errori di Grasso nel liquidare le parcelle

Ad agosto scorso il Comune di Casamicciola aveva conferito un incarico triennale a un funzionario tecnico esperto nell’ambito dei progetti ricadenti nel Pnrr. Una assunzione gratuita, in quanto le spese vengono finanziate dall’Agenzia per la Coesione Territoriale, che trasferisce all’Ente le relative somme. Sta di fatto che nel liquidare le spettanze al funzionario con profilo middle dott.ssa Alessandra Daniele il responsabile dell’Area Tecnica ing. Gaetano Grasso è incorso in ormai “inevitabili” errori. La somma complessivamente liquidata per le competenze professionali relative al sesto bimestre 2023 e al primo e secondo bimestre 2024 ammonta a 22.838,40 euro. La cifra è giusta.

E’ nei dettagli burocratici che Grasso è andato in confusione. Come lui stesso riferisce nella determina di modifica ed integrazione, «Per mero errore materiale nella predetta determinazione si riportava parcella n. 01/PA del 21/03/2023 anziché n. 01/PA del 21/03/2024 per il pagamento dell’importo della prestazione del bimestre lavorativo che va dal 02/11/2023 al 31/12/2023 (VI bimestre 2023)…». Ancora «Per mero errore materiale nella predetta determinazione si riportava parcella n. 02/PA del 21/03/2023 anziché n. 02/PA del 21/03/2024 per il pagamento dell’importo della prestazione del bimestre lavorativo che va dal 02/01/2024 al 29/02/2024 (I bimestre 2024)». Ma non è finita. «Per errore materiale alle parcelle n. 01/PA del 21/03/2024, n. 02/PA del 21/03/2024 e n. 03/PA del 09/05/2024 riportavano l’applicazione del regime IVA…». Ben tre errori che hanno costretto Grasso ad annullare le parcelle approvando e liquidando una nuova parcella, stavolta corretta, e a modificare e integrare la determina “incriminata”.