Casamicciola, divieto di balneazione “soft” per i lavori alle spiagge

L’affidamento dei lavori per il ripristino degli arenili di Casamicciola ha comportato l’emissione di una ordinanza sindacale necessaria a regolamentare l’inizio e lo svolgimento delle attività e la balneazione nei tratti interessati. Gli interventi sono finanziati dai trasferimenti della Città Metropolitana di Napoli di risorse in conto capitale ai Comuni costieri per interventi manutentivi di messa in sicurezza delle coste dopo gli eventi del novembre 2022 per 113.476,80 euro. I tratti di arenile corrispondenti a Via Tommaso Morgera interessati dal ripristino sono quelli denominati “Suor Angela” e “Fundera”. I lavori sono stati affidati alla ditta “Engineering Planning Construction” di Monopoli in provincia di Bari.

Nell’ordinanza di divieto temporaneo di balneazione Giosi Ferrandino richiama la comunicazione del responsabile dell’Area Tecnica ing. Gaetano Grasso all’Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Giunta Regionale della Campania, all’Area Marina Protetta del Regno di Nettuno, al Gruppo Carabinieri Forestali e alla stessa ditta sull’inizio dei lavori previsto per il 9 luglio. La “Engineering Planning Construction”, come è prassi, ha richiesto «l’attivazione delle ordinanze comunali e della Capitaneria di Porto di Ischia per la corretta gestione e controllo delle aree demaniali marittime e degli specchi acquei interessati dalle operazioni di ripristino degli arenili dal giorno 1.7 al 15.7.2024 (condimeteo permettendo)con effettiva validità di interdizione in coincidenza con i lavori».

L’ordinanza, in merito alla natura dei lavori, precisa che trattasi di intervento stagionale «per attività che si svolgono nell’ambito di uno stesso sito, per quantitativi dragati e conferiti sino a 20 metri cubi per metro lineare di spiaggia» e che dunque non sono soggette ad autorizzazione, ma a comunicazione. Il provvedimento adottato ha la finalità di definire «le modalità attraverso le quali rendere operativo: il divieto temporaneo di utilizzo delle superfici del litorale demaniale marittimo e delle antistanti acque di balneazione interessate dai lavori di ricostruzione del profilo di spiaggia, da attivarsi per stato avanzamento lavori, in base al cronoprogramma degli stessi; nonché la cessazione ditale divieto per il conseguente ripristino della sicurezza balneare e della balneazione».

LE AREE DI PRELIEVO E DEPOSITO

Specificando che, «nell’arco temporale della breve durata dei lavori, le singole superfici di spiaggia emersa all’interno delle acque di balneazione, di volta in volta interessate dagli interventi, saranno segnalate per permettere alle macchine e alle attrezzature di operare in sicurezza». Un divieto che limita solo in minima parte la fruizione dei tratti di arenile interessati, considerato che siamo in piena stagione estiva.

Infatti l’ordinanza dispone «ai fini della sicurezza balneare e della balneazione, nell’arenile presso via Tommaso Morgera sui tratti denominati “Suor Angela” e “Fundera” nel Comune di Casamicciola Terme, interessata dall’esecuzione dei “Lavori di ripristino degli arenili” relativamente al finanziamento della Città Metropolitana trasferimenti ai comuni costieri per “interventi di messa in sicurezza delle coste dopo gli eventi del 22 novembre 2022”,il divieto temporaneo di utilizzo delle superfici del litorale demaniale marittimo e delle antistanti acque di balneazione a decorrere dal giorno9/7/2024,e per n. 8 giorni, contermine il 20/7/2024, e comunque fino all’ultimazione dei lavori,dalleore19:00 alle ore 07:00,comunque lontano dagli orari di balneazione da parte degli utenti della spiaggia, durante lo svolgimento degli stessi per stato avanzamento lavori, limitatamente alle aree di cantiere interessate dai lavori di ripristino degli arenili;

Ordina altresìl’utilizzo delle aree adiacenti non interessate ai lavori e che learee,sede di prelievoedi deposito di sabbie, dovranno essere segnalate aifini di assicurare la sicurezzabalneare sulle superfici del litorale marittimoe l’interdizione alla balneazione nelle antistanti acquedi balneazione interessatedailavori».

Ordinanza salva-bagni

