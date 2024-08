Casamicciola, da domani attive le strisce blu. Ecco i primi 5 ausiliari del traffico

Da domani, 8 agosto, riprenderà il servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento nel comune di Casamicciola. Per tali aree sono previste le seguenti tipologie di abbonamento: ABBONAMENTO PLURIAREA, valido indistintamente per la sosta in via TOMMASO MORGERA, VIA S. GIRARDI, VIA PRINCIPESSA MARGHERITA, EX PARCHEGGIO ANAS, destinato ai residenti nel comune di Casamicciola Terme, nonché ai titolari e dipendenti di esercizi commerciali, uffici privati, studi professionali e uffici che erogano servizi pubblici. (COSTO € 15,00 MENSILE residenti Casamicciola) (COSTO € 30,00 MENSILE residenti altri comuni isolani)

ABBONAMENTO PER SINGOLA STRADA, destinato solo ai residenti e ai titolari e dipendenti di esercizi commerciali, uffici privati e studi professionali ubicati sul tratto di strada dove sono presenti gli stalli di sosta a pagamento: Via Salvatore Girardi, Via Principessa Margherita, Via Cumana (solo nel tratto di fronte al plesso scolastico De Gasperi), (COSTO € 8,00 MENSILE)

ABBONAMENTO PER SINGOLA STRADA, ZONA EX CAPRICHO, dedicato agli over 65 residenti nella ZTL che sebbene non siano titolari di contrassegno invalidi sono comunque in possesso di decreto di invalidità rilasciato dalla competente ASL (COSTO € 15,00 mensile)

Gli utenti in possesso dei requisiti previsti per le varie tipologie di abbonamento possono ritirare il modello per la richiesta presso la sede del comando di Polizia Municipale, in via Piazza delle Scuole, nei giorni 5-6-7-8-9 agosto dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 17.30. Dal 12 agosto gli orari di apertura al pubblico saranno il lunedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 ed il martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30.

ARRIVANO CINQUE AUSILIARI DEL TRAFFICO: Il sindaco di Casamicciola, con proprio decreto, premesso che con Determinazione n. 577 del 01.08.2024 il responsabile dell’Area VIII Vigilanza ha proceduto ad affidare, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo n. 36/2023, l’esecuzione del servizio di gestione delle aree di sosta del Comune di Casamicciola Terme, con servizio di controllo della sosta mediante Ausiliari del traffico per mesi due all’Operatore Economico “SIS SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE SRL ” con sede in Via Torquato Tasso n. 12, CAP 06073 Corciano (PG), Cod. Fiscale e Partita Iva 00162020549 al fine di dare esecuzione alla nota prot. 15072 del 22/07/2024 ha nominato ausiliari del traffico i signori: Barile Jayuma, Conte Miriam, Fiorentino Celeste Emily, Bianchini Daynaly e Pisani Antonio