Casamicciola, alla “Italstudi” la progettazione dei lavori all’Osservatorio

Il Comune di Casamicciola ha affidato la progettazione dei lavori all’Osservatorio. L’intervento denominato “Lavori di miglioramento/adeguamento sismico, ripristino e riqualificazione dell’ex Osservatorio Geodinamico, già sede del museo civico e della piazzola antistante” rientra nel Piano delle opere pubbliche danneggiate dal terremoto. Spesa prevista 3.195.409,42 euro.

Il responsabile dell’Area di Progetto Lavori Pubblici Sisma arch. Sara Castagna, anche nella qualità di rup, ha proceduto speditamente ad avviare l’indagine di mercato per la individuazione di almeno cinque operatori da invitare alla procedura negoziata senza bando con il criterio del prezzo più basso.

E adesso ha concluso la procedura per l’affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura relativi alla progettazione definitiva, esecutiva, e coordinamento sicurezza in fase di progettazione.

Dopo il sorteggio, erano stati ammessi alla fase di negoziazione “AD Progetti”, “Seding”, “Arching Studio”, “Seccia Armando” e “Italstudi”.

In questa fase si è deciso di procedere «all’affidamento del servizio principale (progettazione definitiva/esecutiva coordinamento della sicurezza in fase di progettazione), per l’importo di euro 87.135,20 euro oltre cassa ed Iva come per legge; del servizio opzionale (con riserva di affidamento per scelta della struttura appaltante oggetto di successivo/eventuale atto): direzione lavori e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per l’importo di euro 96.989,43 oltre cassa ed iva come per legge».

Dai lavori del rup Castagna e del seggio di gara è risultata provvisoriamente aggiudicataria la “Italstudi” e seconda classificata la “AD Progetti”.

Lo stesso rup ha dunque proceduto senza indugi all’aggiudicazione dei servizi di progettazione alla “Italstudi”, che diventerà efficace dopo la verifica dei requisiti. Per questi due soli servizi principali, l’importo complessivo ammonta a 106.665,53 euro.