Casamicciola, affidamento per Spid e Cie con fondi Pnrr

Il Comune di Casamicciola Terme ha beneficiato di un finanziamento con risorse del Pnrr finalizzate alla transizione digitale, da utilizzare per l’estensione dell’utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitaleSpid e Cie. In tale ottica sono state affidare le «attività di implementazione della Piattaforma Next con i servizi di identità Digitale SPID/CIE/eIDAS, attraverso l’utilizzo dello standard OpenID Connect, nonché la loro integrazione con il back office Next». Il Comune ha partecipato all’avviso pubblico, che prevede il riconoscimento «di un importo forfettario (lump sum) erogato in un’unica soluzione a seguito del perfezionamento delle attività oggetto del finanziamento», come evidenzia nella determina a contrarre la responsabile dell’Area Demografica dott.ssa Marianna Ciaramaglia.

L’Ente deve contrattualizzare con il fornitore entro 360 giorni dalla data di notifica del decreto di finanziamento, salve proroghe e completare le attività entro 300 giorni dalla data di contrattualizzazione del fornitore. Tempi stabiliti e rigidi come in tutte le procedure Pnrr. Il Comune di Casamicciola è stato ammesso a finanziamento per l’importo di 14.000 per i due servizi di Integrazione Spid e Integrazione Cie. Servizi affidati dal rupCiaramaglia mediante trattativa diretta sul Mepa alla società DedaNextdi Trento per l’importo di 4.800 euro oltre Iva.