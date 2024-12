Capitale del Libro, Subianco vince!

Subiaco, in provincia di Roma, è stata proclamata Capitale italiana del libro 2025. Lo ha annunciato il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, nel corso di una conferenza stampa al ministero della Cultura. Subiaco concorreva insieme a Grottaferrata (Rm), Ischia (Na), Macchiagodena (Is), Mistretta (Me), Sorrento (Na). Subiaco riceverà 500mila euro per l’attuazione del programma. Il conferimento del titolo, di durata annuale, è stato istituito con la legge numero 15 del 13 febbraio 2020.

La prima Capitale italiana del Libro è stata Chiari (Brescia), nel 2020, alla quale il riconoscimento è stato attribuito per legge dal Consiglio dei ministri per le attività di promozione della lettura quale strumento per sostenere la comunità attraverso i canali social dell’amministrazione comunale durante il lockdown. Nel 2021 Vibo Valentia, nel 2022 Ivrea, nel 2023 Genova, nel 2024 Taurianova.