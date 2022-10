Calliope Divina Dea XX Premio Poesia

Imminente al Torrione di Forio il XX Premio di Poesia “Ischia l’isola verde” a cura dell’Associazione Giochi di Natale.

Luigi Castaldi | Volge alla fase finale l’ormai consueto appuntamento con la Poesia e, in particolare, con il XX concorso nazionale di Poesia “Ischia l’isola verde”, indetto dall’Associazione Giochi di Natale, la cui la premiazione è programmata, in sinergia con l’Associazione Radici, per sabato 8 ottobre 2022 alle ore 19.00 presso il Museo Civico del Torrione “Giovanni Maltese” In questa sede i vincitori, provenienti da varie regioni d’Italia, e i numerosi poeti e appassionati isolani, declameranno i versi delle copiose composizioni poetiche, pervenute dall’intera penisola italiana.

Il tema di quest’anno, “Essere, Avere e Divenire”, ha coinvolto ben trentasei poeti, che, con le loro cinquantacinque poesie hanno contribuito a stilare la raccolta antologica edita dall’Associazione Giochi di Natale e che potete scaricare gratuitamente dalla pagina in calce.

Con la dedica di questa edizione, a “Essere, Avere e Divenire”, l’Associazione Giochi di Natale riprende alcuni temi già trattati singolarmente, ma, che riconducono ad un solo fil rouge: l’Arte nella sua universalità.

Ed è per questo che, insieme con il pubblico, cercheremo di accogliere, più predisposti, le Opere degli Autori che costantemente ripagano gli organizzatori per le proprie fatiche, spesso aprendo il proprio cuore, mettendo a nudo la propria anima.

Grazie al supporto dei Poeti e della Giuria, teso all’acquisizione, nel proprio animo, di conoscenze e testimonianze di quanto sia valido il progetto intrapreso, si è anche acceso il dibattito su quanto hanno inciso, nel corso dei millenni, il modo di rapportarsi agli altri, studiato fin da Aristotele, Platone, e, in epoca recente, dal filosofo tedesco Erich Fromm.

Durante la serata saranno ricordati, come accade fin dalla prima edizione, alcuni personaggi che hanno dato lustro all’isola d’Ischia e quest’anno avremo l’onore di commemorare le figure del Prof. Eduardo Malagoli e dell’eclettico Capitano Giuseppe Magaldi.

Durante la consueta intervista al Presidente dell’Associazione Giochi di Natale, il Prof Mario Miragliuolo ci ha confidato: «Innanzitutto voglio sottolineare che il pensiero mio e quello dell’Associazione è rivolto al socio fondatore Giuseppe Magaldi prematuramente scomparso due anni fa, con l’auspicio è che resti per sempre nei nostri cuori. Quest’anno abbiamo incluso nell’antologia un personaggio che ha dato tanto lustro alla comunità isolana ed è sempre vivo nel nostro pensiero: il Prof. Eduardo Malagoli.

Per quanto riguarda il Premio, sono sinceramente molto soddisfatto, perché tanti Poeti hanno aderito al nostro progetto e la Giuria, guidata dalla Preside Angela Procaccini, ha lavorato con professionalità, passione e competenza, vista l’ottima qualità dei componimenti esaminati. Il nostro concorso esporta Ischia fuori dall’isola, e pertanto ringrazio le strutture ricettive che ospitano i vincitori, che accolgono molto volentieri il Premio di Poesia e ne condividono le motivazioni. Auguro a tutti Buona Poesia e vi aspetto al Torrione per la premiazione».

L’Associazione Giochi di Natale, e l’Associazione Radici, grate alla Giuria, al pubblico che avrà piacere di intervenire, invitano i graditi ospiti e gli attenti isolani a partecipare alla premiazione al Torrione di Forio, cercando di essere puntuali per le 19.00 di sabato 8 ottobre 2022.