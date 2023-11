Calcio a 5, C2. Alla Fenix il derby di recupero contro l’Epomeo (con rissa e grande pubblico)

Lucao ancora “meravigliao” (nonostante i piccoli problemini fisici). E così, con momenti imbarazzanti e di tensione, davanti ad un palazzetto dello sport F. Taglialatela, gremito per l’occasione, per colpa di crede che la violenza si uno stile di vita (quelli dell’Epomeo, infatti, della violenza ne hanno fatto un vero e proprio state of mind, ma da certi alberi non possono nascere che certi frutti), si è chiusa l’ennesima sconfitta per i calcettisti di Mister Vuoso che portano un casa un sono 4-1.

La squadra di Mister Monaco (impegnata – tra l’altro – in una seconda preparazione atletica) ha completato il miglior percorso del girone B ed è prima in classifica con 16 punti. Dopo il 4-4 di Palma Campania, il tema del presidente Agnese (che farebbe bene a consigliare maggior contegno a germani d’eccezioni e dirigenti), appunto, si riprende la vetta solitaria del girone grazie alla vittoria del derby di recupero contro l’Epomeo precedentemente rinviato per allerta meteo.

La gara, valida per il quinto turno, è terminata 4-1 per la Fenix Ischia con hattrick del solito Lucao e la firma di Nica (ex di turno). Bandierina per Buono tra gli uomini di mister Giorgio Vuoso che trova uno stop dopo quattro successi di fila e che conferma la terza posizione con 12 punti.