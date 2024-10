Cagnolina salva grazie all’equipaggio della Caremar

Lettera – Sono la dott. Linda Di Benedetto, pediatra del Rizzoli. Lunedi 14.10.24 avevo appena terminato il mio turno in Ospedale e mi stavo dirigendo al porto di Ischia per prendere l’ultima nave per Napoli della Caremar alle 20,20. Giunta al porto, mi sono accorta che la nave stava per partire, ma nello stesso tempo ho notato una ragazza di nome Restituta che piangeva accanto ad un cagnolino cardiopatico affetto da un malore.

Non avendo la possibilità di soccorrere il cagnolino, ho chiesto al personale della Caremar di aiutarci a portarlo a bordo per poter arrivare a Napoli al PS veterinario. Il personale della nave si è messo a totale nostra disposizione, permettendoci di salire con l’ascensore al ponte passeggeri, offendo dell’acqua al cagnolino e rassicurandosi per tutto il viaggio delle condizioni della piccola Schiba. Anche all’arrivo non ci hanno abbandonato, favorendoci nello sbarco.

Volevo ringraziare pubblicamente il personale della Caremar che oltra alla professionalità, ha dimostrato grande sensibilità ed amorevolezza per la piccola cucciola. Grazie di cuore.

PS: Schiba sta meglio grazie anche a voi…