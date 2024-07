Brivido Ischia, ammissione salva al secondo round. I gialloblu erano stati esclusi dalla serie D

Dal comunicato ufficiale numero 76 della Lega Nazionale Dilettanti, abbiamo appreso che l’Ischia Calcio era stata esclusa dal Campionato di Serie D e che è stata ammessa dopo l’accoglimento del ricorso presentato dalla società. Una notizia che potrebbe riguardare alcune, presunte, irregolarità contabili e, per questo, siamo in attesa di un comunicato ufficiale della società per avere chiarezza.

Il comunicato ufficiale riporta che nel merito della stagione sportiva 2024/2025, nella riunione del 30 Luglio 2024, il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, attese le disposizioni contenute nei Comunicati Ufficiali n. 143 e n. 144 del 23 Maggio 2024, nonché nei Comunicati Ufficiali n. 154 e n. 155 del 28 Giugno 2024, pubblicati dal Dipartimento Interregionale, in ordine agli adempimenti economico-finanziari e organizzativi per l’ammissione al Campionato Nazionale di Serie D della Stagione Sportiva 2024/2025.

Tenuto conto di quanto previsto dalla Lega Nazionale Dilettanti con proprio Comunicato Ufficiale n. 1 del 1° Luglio 2024; Preso atto delle risultanze comunicate dalla Co.Vi.So.D. in ordine alla mancata iscrizione e alla rinuncia di Società aventi diritto al Campionato di Serie D della Stagione Sportiva 2024/2025 e preso atto, altresì, della documentazione prodotta dal Dipartimento Interregionale inerente l’espressa rinuncia alla partecipazione ovvero la mancata presentazione della domanda di iscrizione, da parte di Società aventi diritto, al Campionato di Serie D della Stagione Sportiva 2024/2025”.

Il caso che riguarda l’Ischia, tuttavia, si trova in questo paragrafo: “Esaminato il parere della Co.Vi.So.D. sulle domande di iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D della Stagione Sportiva 2024/2025 e sui ricorsi proposti dalle Società avverso le comunicazioni di esito negativo dell’istruttoria relativa alle domande di ammissione al Campionato”.

Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti ha deliberato quanto segue in ordine alle ammissioni al Campionato Nazionale di Serie D, relative alla Stagione Sportiva 2024/2025, ovvero l’accoglimento del ricorso presentato dalle seguenti Società aventi diritto, previo parere favorevole espresso dalla Co.Vi.So.D., disponendone la conseguente ammissione al citato Campionato e, tra le altre, S.S.D. ISCHIA CALCIO ARL (matricola n. 951509).

Dal comunicato del 1 luglio, tuttavia, emergono gli obblighi che sarebbero dovuti essere rispettati. Al momento non conosciamo le motivazioni che hanno portato all’esclusione del team gialloblu dal campionato di Serie D. Per una completa informazione, ecco quanto previsto dalla LND.

ADEMPIMENTI ECONOMICO – FINANZIARI ED ORGANIZZATIVI

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l’iscrizione al Campionato entro i termini annualmente fissati, provvedendo a tutti gli adempimenti previsti secondo le disposizioni appositamente emanate dal Dipartimento Interregionale e già pubblicate in separato Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione al Campionato di Serie D della stagione sportiva 2024/2025 non saranno accettate le iscrizioni di Società che: non dispongano di un campo di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall’art. 34 del Regolamento della L.N.D., nonché dal Regolamento Impianti Sportivi del Dipartimento Interregionale; risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della L.N.D., dei Comitati o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In caso di morosità da parte delle Società per decisioni dei Collegi Arbitrali pubblicate entro il 31 maggio 2024, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine del 12 luglio 2024 (cfr. Circolare n. 71 della L.N.D. del 12 giugno 2024). Il termine del 31 maggio 2024 si applica anche alle decisioni divenute definitive della Commissione Accordi Economici, alla quale sono rimaste devolute, fino ad esaurimento, tutte le controversie di rispettiva competenza, secondo la normativa vigente fono al 30 giugno 2023, nonché alle decisioni del Tribunale Federale Nazionale, sezione Vertenze Economiche, pubblicate entro il medesimo termine del 31 maggio 2024. Non versino, all’atto dell’iscrizione al Campionato, tutte le somme determinate a titolo di diritti ed oneri finanziari.” Serve chiarezza!