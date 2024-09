Botta e risposta al Calise, l’Ischia torna a muovere la classifica: 2-2 con il Città di Fasano

ISCHIA-CITTA’ DI FASANO 2-2

Serie D – Girone H – 4a Giornata

L’Ischia Calcio torna a muovere la sua classifica. I gialloblù mettono un freno al periodo negativo e interrompono la striscia di sconfitte consecutive, contro il Città di Fasano arriva però soltanto un pareggio. La squadra di Enrico Buonocore, che fa il suo debutto stagionale sull’isola, giocando al Calise di Forio e non al Mazzella, raccoglie un punto. Vantaggio iniziale dei padroni di casa che subiscono poi la rimonta degli ospiti, è fondamentale la reazione al secondo gol degli avversari per agganciare il 2-2 e chiudere il confronto con un bottino comunque utile.

Diverse modifiche nell’undici di partenza, tra i pali Iannaccone vince il ballottaggio con Zandri e si prende la titolarità. Confermata la coppia difensiva formata da Giuseppe Mattera e Pastore, con Florio intoccabile sulla corsia destra e il ritrovato Ballirano sul versante opposto. L’inserimento di un calciatore under nel reparto arretrato consente agli ischitani di schierarsi con un centrocampo over composto da Giacomarro, Tuninetti e Montanino. In attacco chance per Castagna dal primo minuto, Favetta e l’ex Battista completano il tridente. Il sussulto in apertura è targato Mauriello: il numero 11 controlla una respinta e conclude dalla distanza, la sfera si perde sul fondo. Sul ribaltamento di fronte i ragazzi di Buonocore passano in vantaggio: al 5’ Castagna va via a destra e mette al centro, Favetta non ci arriva ma alle sue spalle c’è Montanino che in inserimento sblocca il risultato. Il gol galvanizza la formazione locale che si propone in attacco anche al 13’ con Castagna che calcia al volo dopo una sventagliata, la giocata si spegne fuori. I pugliesi non ci stanno e reagiscono al 21’. Punizione insidiosa di Corvino, Iannaccone risponde presente con un ottimo intervento. Sugli sviluppi del corner seguente, Orlando svetta e non trova il bersaglio da buona posizione. Potenziale opportunità anche per i gialloblù con Pastore sull’azione nata dalla bandierina al 24’, il centrale non inquadra lo specchio di porta, togliendo la disponibilità del pallone a Favetta. Il Fasano carica a testa bassa, al 33’ Cortes fa partire un destro da palla inattiva, Iannaccone si distende e respinge.

Al 37’ biancazzurri vicinissimi al pari. Orlando stacca bene di testa su corner di Corvino, il pallone viene deviato da Iannaccone che si salva con l’aiuto della traversa. Sull’altro fronte Florio si prepara alla battuta verso la porta, Cortes lo sbilancia in piena area e i tifosi protestano per un presunto calcio di rigore: l’arbitro non è d’accordo e lascia proseguire. Al 44’ Corvino aggancia l’1-1 da punizione, ritorno in grande stile per il dieci che segna con un destro incrociato. All’alba del secondo tempo l’Ischia va sotto nel punteggio. Lancio di Vasil in avanti e la difesa isolana non è impeccabile in copertura, Corvino riceve in area e scavalca Iannaccone con un pallonetto che vale il raddoppio. Reazione gialloblù al 52’. Percussione di Battista e assist per Giacomarro che scarica un diagonale imprendibile per Lombardo: 2-2 a Forio. Il Fasano arretra il baricentro, ma rischia soltanto al 70’ quando una ripartenza mette in condizione Battista di calciare da buona posizione: l’iniziativa va a lato. Al 76’ Iannaccone vola all’incrocio per respingere un colpo di testa del neo entrato Murgia.

Sul seguente angolo è Bolzicco a deviare da due passi e il giovane estremo difensore è ancora bravo a smanacciare. La partita viaggia sul binario dell’equilibrio, nei minuti di recupero punizione indiretta nell’area pugliese: il tiro di Battista viene deviato, Talamo tenta la battuta ma la sfera viene respinta fortunosamente da un difensore avversario. Non c’è più tempo, il match allo stadio Calise termina in parità. L’Ischia torna a muovere la classifica, mettendo alle spalle le due sconfitte rimediate contro Martina e Virtus Francavilla. La truppa di Buonocore deve rimandare l’appuntamento con la vittoria, il prossimo turno sarà in trasferta per il primo derby campano del campionato: gialloblù impegnati al Novi di Angri.

IL TABELLINO

Ischia Calcio: Iannaccone, Florio, Ballirano, Montanino (67’ Mattera Gio.), Mattera Giu., Pastore, Castagna (67’ Patalano), Giacomarro (88’ Trofa) , Favetta (81’ Talamo) Battista, Tuninetti (76’ Maiorano). A disposizione: Zandri, Chiariello, Quirino, Padulano. Allenatore: Corino.

Città di Fasano: Lombardo, Ballatore, Orlando, Penza, Onraita, Urquiza, Cortes (61’ Losavio), Ganci (65’ Clemente), Vasil (72’ Bolzicco), Corvino (73’ Murgia), Mauriello (88’ Lupoli). A disposizione: Iurino, Dridi, Balde, Signorile. Allenatore: Iannini.

Arbitro: De Paolis di Cassino. Assistenti: Di Leo di Policoro e Marvulli di Matera.

Marcatori: 5’ Montanino (I), 44’ Corvino (F), 48’ Corvino (F), 52’ Giacomarro (I).

Ammoniti Corvino (F) mister Iannini (F), Ballatore (F), Montanino (I), Florio (I), Castagna (I), Onraita (F), Mattera Gio. (I).

Angoli 4-4. Durata: pt 47’, st 50’. Spettatori 200 su disposizione delle Forze dell’Ordine.