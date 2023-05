Borseggio sul traghetto, i carabinieri arrestano un ischitano

I controlli ad opera dei carabinieri della Compagnia di Ischia, intensificati con l’inizio della stagione turistica, hanno consentito di individuare nella immediatezza ed assicurare alla giustizia un borseggiatore ischitano.

La vittima del borseggio, una cinquantaduenne di Procida che si recava sulla nostra isola, non ha nemmeno fatto a tempo a sbarcare dal traghetto nel porto di Ischia che il malintenzionato l’ha adocchiato ed è passato all’azione approfittando della calca. Con mano lesta le ha sfilato il portafoglio dalla borsa e ha poi cercato di allontanarsi. Ma la donna si è subito accorta di essere stata derubata ed ha richiamato l’attenzione dei carabinieri del Nucleo Radiomobile presenti sulla banchina proprio per garantire l’ordine e la sicurezza durante gli imbarchi e gli sbarchi.

Inutile dunque ogni tentativo di fuga. Luca De Simone, 39 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato bloccato e trovato in possesso del portafoglio appena sottratto. E’ stato arrestato con l’accusa di furto aggravato, in attesa della udienza di convalida e del processo per direttissima disposto dal pubblico ministero di turno agli affari penali. La refurtiva recuperata è stata restituita alla viaggiatrice procidana che ha potuto tirare un sospiro di sollievo.