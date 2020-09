Giovanni Sasso | Si vede lontano un miglio che non è soddisfatto. E non usa giri di parole. «Sicuramente più ombre che luci», attacca “Billone” Monti. «La gara dei miei non mi è piaciuta. Ci sono state tante cose che non sono andate e non mi riferisco alla condizione fisica. Lo sappiamo che è la prima gara che disputiamo. Sapevo che non sarebbe stata facile contro una squadra di categoria superiore – continua Monti – ma anche in Eccellenza troveremo squadre grintose e aggressive e quindi occorre maggiore velocità nella gestione della palla, del pensiero e altre situazioni. Ciò non dipende solo dalla condizione fisica ma anche dalla forma mentis del calciatore». Il tecnico gialloblù è “moderatamente incazzato” e oggi alla ripresa della preparazione si farà sentire: «Alcuni erano proprio fermi e non penso solo per una questione fisica. Sono un po’ preoccupato perché il calcio si gioca in un altro modo».

Cosa ne pensi dei nuovi innesti? «Non è che abbiamo avuto molte conclusioni in porta, nemmeno ne abbiamo fatte. Di Chiara in quelle poche occasioni è sembrato lucido, tranquillo, con personalità. Non avevo dubbi, lo conoscevo. D’Antonio ha fatto delle buone cose ma mi aspetto molto di più. Gianluca Saurino? L’ho visto fermo. In questo periodo – prosegue Monti – ha avuto un problema a una caviglia, spero che sia soprattutto una questione di allenamento. Anche lo stesso Castagna non era lucido come altre volte. Da loro mi aspetto molto di più, sul piano del movimento. Non mi interessa se si effettuano tre o cinque passaggi. Si gioca anche quando non si riesce ad avere una fluidità di manovra. Si lotta, si accorcia, si torna indietro, si pressa il difensore che porta palla e non lo si guarda solamente. Mi aspetto un miglioramento da parte di tutti, sotto tutti gli aspetti. Da questa gara salvo l’aspetto tattico, in una fase di non possesso. Quella di possesso non è andata bene».

Sugli errori tecnici, su qualche disimpegno errato, Monti sostiene che «quelli commessi da alcuni che di solito giocano in altro modo a livello tecnico, siano dovuti alla velocità di pensiero dettata dalla condizione ancora approssimativa. Ho visto giocatori affaticati dopo pochi minuti come Arcamone. In alcuni casi Di Costanzo è ricorso al fallo quando poteva temporeggiare. Insomma, ci sono stati tanti che non stavano come dovevano stare… Mi auguro che sia tata colpa del caldo, dell’esordio, che si sia giocato a tutto campo. Domenica 13 c’è una gara importante di coppa in casa. Abbiamo fuori dei calciatori importanti che possono darci un pizzico di esperienza in più e per questo sono un po’ preoccupato».

GIGI PAVARESE – Il d.s. del Nola, Gigi Pavarese, ha ribadito concetti espressi ieri sul nostro giornale, elogiando il lavoro di Taglialatela, la bontà del progetto che vede in D’Abundo il suo riferimento, esortando l’ambiente ischitano a far lavorare la società in tranquillità. Sul giornale di domani il suo intervento nel post allenamento congiunto.