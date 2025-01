Bici in comune, Casamicciola si candida con con “Casamicciol@ IN Bike”

Al progetto sostenuto, in particolare da ANCI, l’associazione dei comuni italiani, oltre a Serrara Fontana ha aderito anche il comune di Casamicciola Terme che partecipa con la proposta “Casamicciol@ IN Bike”. Anche in questo caso un titolo che merita attenzione. A cosa serve la chiocciola, simbolo del mondo on line con le bici? Un non sense casamicciolese che lasciamo, così, come traccia di quanto certe volte la fantasia viaggia in maniera libera…

Tuttavia, il Comune di Casamicciola si prepara a un’importante trasformazione grazie al progetto “Casamicciol@ IN Bike”, approvato nell’ambito del bando nazionale “Bici in Comune”, promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani. L’iniziativa punta a rilanciare il territorio attraverso la mobilità sostenibile e il cicloturismo, con ricadute positive per residenti e turisti.

Il Sindaco, On. Giuseppe Ferrandino, ha guidato la Giunta Comunale nella deliberazione che sancisce l’adesione al bando. Durante la seduta, sono stati definiti i dettagli del progetto e nominato l’Ing. Gaetano Grasso come Responsabile Unico del Procedimento (RUP). Il piano, elaborato dall’Ufficio Tecnico Comunale, mira a valorizzare le infrastrutture ciclabili e a promuovere l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto ecologico.

Il progetto ha obiettivi chiari: incentivare l’uso della bicicletta, ridurre l’impatto ambientale dei trasporti tradizionali e favorire il benessere fisico e mentale della comunità. Attraverso interventi mirati, si punta alla riqualificazione e messa in sicurezza delle piste ciclabili esistenti, rendendole accessibili anche a persone con disabilità, bambini e anziani.

Un altro aspetto cruciale è la promozione del cicloturismo. Percorsi tematici digitalizzati, segnaletica dedicata e punti di assistenza saranno realizzati per facilitare l’esplorazione del ricco patrimonio culturale e naturale di Casamicciola Terme. Questo approccio non solo migliorerà l’esperienza dei ciclisti, ma contribuirà anche allo sviluppo dell’economia locale, favorendo attività turistiche bike-friendly.