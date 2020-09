Bersani torna con “Cinema Samuele”

ROMA (ITALPRESS) – Samuele Bersani torna sulla scena discografica il 2 ottobre con “Cinema Samuele” (Sony Music) a distanza di 7 anni dall’ultimo album di inediti “Nuvola Numero Nove”.

“Settembre – dice Bersani – porta con sè l’aria fresca di un inizio. O di un ritorno, di chi in realtà non se n’è andato troppo lontano. E oggi voglio che sia vostra la copertina del mio nuovo disco, in uscita tra poco meno di un mese. Perchè mi siete mancati, mai nell’affetto. Così vi porto dentro il cinema della mia testa, con la luce della luna e l’ombra del Nettuno, a raccontare la vita come fosse una canzone. Vi abbraccio, Samuele”.

(ITALPRESS).