Basket. Vito Iacono: “Riprende il nostro cammino in Serie C. Domenica la gara con Castrovillari”. L’appello ai tifosi

Con il solito contributo del presidente Vito Iacono, il Forio Basket ritorna protagonista. Pur avendo sempre mantenuto viva la presenza della pallacanestro a Forio, quest’anno il campionato di Serie C si svolge in una formula rinnovata rispetto alla stagione precedente. La squadra è determinata e promette di regalare soddisfazioni ai tifosi.

Presidente, nonostante l’esordio e la seconda giornata non abbiano portato i risultati sperati, domenica si torna in campo con rinnovato entusiasmo contro il Castrovillari

“Il Forio Basket ha attraversato due anni di transizione. Non è stata una nostra scelta, ma piuttosto la conseguenza della nuova organizzazione dei campionati di Serie C, che somiglia a un livello nazionale. Da quest’anno, la Serie C è diventata un campionato a livello nazionale e noi facciamo parte del girone B del campionato nazionale di Serie C. È anche un momento in cui si sta cercando di dare più spazio ai movimenti. Ho appena scritto una nota ai genitori del minibasket, che sta vivendo una nuova fase di crescita grazie all’impegno del maestro Cesare, di Gennaro e di Gallo. Quindi, ci sono molte cose interessanti in corso.

Ci sono giovani che, dopo due anni di sacrifici, meritano un’opportunità significativa anche dal punto di vista della competitività. Non dobbiamo illuderci: sarà una transizione difficile che affronteremo con l’obiettivo di salvarci. Per quanto riguarda gli obiettivi, non escludiamo la possibilità di avere una squadra giovane con quattro nuovi arrivi dall’esterno. Si tratta di due atleti sardi, un eccellente ragazzo brasiliano e altri elementi che si integreranno con i nostri under”.

Alla guida alla guida?

“Giovanni Ruselli è al comando e lo ringrazio anche perché quest’anno l’ho spinto a sacrificarsi e a non giocare. Quando c’è un gruppo che merita di essere seguito, con una società dotata di obiettivi e ambizioni, trovo giusto che l’attività di allenatore sia esclusivamente dedicata a questo. Nonostante Giovanni avesse ancora il tiro tra le mani e sentiva il richiamo del parquet, ha accettato di guidare il gruppo che fa i soliti sforzi negli allenamenti. Ringrazio anche gli amici di Barano che ci stanno ospitando. I ragazzi fanno sacrifici ad allenarsi in orario un po’ insoliti, ma stanno lavorando. Tutto questo per dare, in qualche modo, un proscenio a tutto il movimento. Mi piace parlare dei tre campionati giovanili, Under 19, 17 e 15 che con Tonino Pone e Gennaro riescono a coprire le esigenze tecniche di un gruppo di giovani che inizia ad essere impegnativo e che conta numerosi iscritti”.

Quali sono gli obiettivi di questa nuova stagione sportiva?

“Un progetto ambizioso che parte dal primo obiettivo della Serie C e prosegue con le giovanili. Puntiamo alla salvezza sul campo e chiaramente di richiamare quante più attenzioni positive verso il movimento anche perché ci avviamo verso il 2027 dove noi del Forio Basket festeggeremo 50 anni di storia. Una storia di passione, sacrifici, di vittorie, di sconfitte e di grandi e belle esperienze.

Il nostro obiettivo è di coinvolgere quanti più appassionati. Io, Tonino, Gennaro ci impegniamo, come al solito, nella manovalanza, nella guida tecnica e in altre attività. L’idea è di coinvolgere dei nuovi genitori, anche se i genitori devono svolgere il loro ruolo, è quella di ampliare questa collaborazione con tutti quelli che condividono con noi la passione per questo sport”

Domenica c’è la palla a due con il Castrovillari

“Si, invitiamo tutti a partecipare domenica alle 15 alla terza partita del campionato. La prima partita l’abbiamo persa di poco (76-85) contro Parete, un nostro concorrente diretto per la salvezza. Una gara caratterizzata, purtroppo, dalla FIP. Secondo me, infatti, la Federazione ha grandi responsabilità nel non concedere al nostro cestista brasiliano per una questione legata ai tempi del trasfert. Nella seconda giornata, invece, abbiamo dignitosamente perso a Portici (102-81) contro una delle squadre che ha ambizioni di vincere il campionato e negli ultimi minuti senza Rogerio Bittar fuori uso per un piccolo infortunio. La gara di domenica, però, è una partita importante nel nostro cammino e il mio invito è per tutti, domenica 20 ottobre, alle 15 contro di Castrovillari”