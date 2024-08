Barano, VIA e VINCA per i lavori al canale Spigadosso

Tra gli interventi di somma urgenza ed estrema urgenza per la messa in sicurezza del territorio conseguenti all’alluvione del 26 novembre 2022 da realizzare a Barano, figura quello denominato “Lavori volti alla mitigazione del rischio presso il canale Spigadosso”. Opere autorizzate e finanziate con l’Ordinanza n. 9/2023 del Commissario Legnini e il Comune sta accelerando l’iter. Dopo l’approvazione da parte della Giunta del D.I.P. con un costo stimato di 456.000 euro, di cui 228.647,83 per i lavori, il rup arch. Agnese Cianciarelli ha già affidato il servizio di redazione della progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva, direzione lavori, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione esecuzione e regolare esecuzione.

Tutte attività che saranno curate dall’ing. Guglielmo Napoleone con studio a Barano. Deve però essere rispettato un altro passaggio fondamentale, che può anche causare “grattacapi”. Infatti come evidenzia la responsabile del Settore V Tecnico, «è necessario produrre gli atti necessari per procedura di verifica di assoggettabilità a VIA con eventuale integrazione VINCA al fine dell’ottenimento dei pareri utili alla realizzazione delle opere».

Prima di affidare all’esterno l’incarico, la Cianciarelli ha esperito «con esito negativo la ricognizione interna per l’accertamento della disponibilità tra il personale di ruolo idoneo a svolgere il servizio in oggetto». Ha quindi proceduto con affidamento diretto sulla base della spesa base di 2.000 euro netti. Gli atti per la Valutazione di Impatto Ambientale ed eventuale Valutazione di Incidenza Ambientale saranno curati dalla dott.ssa Sylvie Taranto con studio a Lacco Ameno per 1.900 euro oltre Iva e Cassa.