Barano, verifica VINCA per i lavori al Cretaio

Il Comune di Barano deve realizzare l’intervento di “Sistemazione/Realizzazione opere di contenimento SP 143 – Piedimonte – Fiaiano – Casamicciola localmente denominata Via Cretaio”, compreso tra quelli urgenti approvati e finanziati dal Commissario delegato all’emergenza frana Legnini. Opere il cui importo stimato ammonta a 200.000 euro, di cui 138.000 per i lavori. Approvato il D.I.P. e affidata la progettazione esecutiva, è stato anche affidato l’incarico «per la procedura di verifica di screening di VINCA con eventuale integrazione VINCA al fine dell’ottenimento dei pareri utili alla realizzazione delle opere». Una verifica necessaria per questo tipo di interventi. A tal fine la responsabile dei Lavori Pubblici arch. Cianciarelli ha dovuto procedere ad impegnare la spesa per il pagamento degli oneri di istruttoria per la presentazione della istanza, calcolati in 432,76 euro.