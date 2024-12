Barano, un nuovo progetto per il “Don Luigi Di Iorio”

Mentre è ancora in corso l’iter costellato di errori per i lavori di riqualificazione dell’impianto sportivo “Don Luigi Di Iorio”, il Comune di Barano programma un altro intervento di minore entità destinato alla medesima struttura di Via Piano. Si tratta della realizzazione di opere impiantistiche e di manutenzione straordinaria dei box spogliatoio.

Questi lavori potranno essere realizzati con le risorse messe a disposizione dalla Città Metropolitana di Napoli, in questo caso in relazione all’obiettivo strategico “Potenziamento e riqualificazione dei luoghi dello sport”. Stanziamento da utilizzare appunto per interventi di realizzazione e/o riqualificazione e ammodernamento degli impianti e spazi destinati allo sport ed al tempo libero. In base al numero degli abitanti, per la Misura B al Comune di Barano potranno essere assegnati 30.000 euro.

Dionigi Gaudioso ha deciso di partecipare all’avviso pubblico dell’amico Manfredi e dunque l’arch. Mattia Di Costanzo, responsabile del VII Settore, ha redatto il progetto esecutivo dell’importo complessivo di 30.000 euro, di cui 22.590 per i lavori.

La Giunta ha ora approvato il progetto esecutivo per candidarsi all’assegnazione dell’importo previsto e nominato rup la responsabile del V Settore arch. Agnese Cianciarelli.