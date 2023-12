Barano, “promozioni” economiche per i dipendenti

Il Comune di Barano dà il via alle progressioni economiche orizzontali “retroattive”, in quanto riferite all’anno 2022.

Nella determina adottata il segretario comunale dott.ssa Maria Grazia Loffredo, responsabile facente funzioni del Settore II Servizi Demografici, richiama quanto concordato con la delegazione trattante, la delibera di Giunta e la determina del 2022 che costituiva il fondo per le risorse decentrate.

Queste “promozioni” economiche hanno ricevuto parere favorevole dal revisore dei conti.

Il contratto integrativo, nella parte economica, ha previsto tra l’altro «l’esperimento delle procedure volte alla progressione orizzontale del personale interno dipendente a tempo indeterminato dell’ente nel corso dell’anno 2022, con effetto dal 1 gennaio dell’anno in corso di riferimento, da selezionarsi tra il personale dipendente a tempo indeterminato da almeno due anni alla data del bando con uno stanziamento da far gravare sul Fondo Risorse Decentrate, comunque non eccedente il 50% degli aventi diritto».

A sua volta la delegazione trattante aveva deciso che le progressioni del 2022 dovessero riguardare due dipendenti con profilo D e tre dipendenti con profilo C.

La dott.ssa Loffredo, dunque in esecuzione della delibera di Giunta, ha proceduto a «dar corso alle progressioni orizzontali dell’Ente nella misura ivi prevista e secondo le indicazioni offerte dalla regolamentazione interna dell’Ente prevedendo uno stanziamento da far gravare sul fondo risorse decentrate, comunque stimato in una somma non eccedente 6.000 euro a valere sul fondo per le risorse decentrate anno 2022».

Le progressioni come detto riguarderanno massimo due dipendenti di categoria D e massimo tre di categoria C. Nel contempo il segretario comunale ha anche approvato il bando di selezione.