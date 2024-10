Barano, progetto per mantenere attivi gli anziani con l’impiego del tempo libero

Il Comune di Barano si appresta ad attuare un progetto rivolto agli anziani, denominato “Barano d’Ischia: Costruiamo una Comunità di Ben’essere” – Azione di Progetto “Anim’anziani Anziani in Azione” e già approvato dalla Giunta a luglio scorso.

Ora il responsabile del Settore IV Tributario – Legale – Sociale dott. Luigi Mattera ha avviato la procedura per affidare l’attuazione del progetto a una cooperativa ischitana.

Nella determina a contrarre si richiama innanzitutto quanto deciso dalla delibera di Giunta, «con la quale considerato che dal “dato contestuale territoriale” emerge quanto mai urgente per il Comune porre attenzione ai seguenti indirizzi programmatici», tra cui appunto quello relativo agli anziani. Si evidenzia «l’invecchiamento della popolazione, che fa nascere nuove sfide di carattere sociale, che richiedono risposte globali ed efficaci in tempi brevi, affinché al generale aumento dell’aspettativa di vita corrisponda il miglioramento delle condizioni sociali e di una qualità di vita.

Ampliare quindi risposte di politica rivolte al potenziamento/intensificazione di servizi a favore degli anziani non autosufficienti e attivazione di interventi di assistenza domiciliare a favore di anziani autosufficienti con servizi – per questi ultimi – di sostegno al mantenimento (faccende domestiche…) oltre a favorire ed incentivare politiche di “invecchiamento attivo”». L’azione specifica cui si riferisce il progetto, “Interventi di invecchiamento attivo”, prevede «l’organizzazione di attività aggregative e di impiego del tempo libero rivolte agli anziani autosufficienti residenti nel Comune di Barano d’Ischia, volte a favorire momenti ricreativi e di socializzazione finalizzati al superamento di condizioni di marginalità ed isolamento ed al raggiungimento di un buon livello della qualità della vita in termini relazionali».

La gestione va affidata a Ente del Terzo Settore (ETS). La spesa totale per il progetto ammonta a 5.125,48 euro Iva compresa ed è già stata impegnata dal Settore III Finanziario. Mattera ha dunque avviato la trattativa diretta sul Mepa individuando la Cooperativa Sociale Asat Ischia Onlus con sede a Ischia, con cui ha avviato la negoziazione semplificata sull’importo massimo complessivo di 5.125,48 euro. Stabilendo le ore 9.00 del 10 ottobre quale termine per la presentazione dell’offerta. Per poi procedere, a conclusione della trattativa diretta, all’eventuale affidamento.