BARANO-PROCIDA: Derby vero. Solo pari al Di Iorio

Cesare Errico | Barano e Procida non si fanno male nel recupero della dodicesima giornata del girone B di Promozione. Il derby delle isole, di scena allo Stadio ‘Iorio’, è terminato sul risultato di 1-1. Il match, deciso da un gol per tempo, ha visto il Procida maggiormente padrone del gioco nella prima frazione. I biancorossi, infatti, sono andati all’intervallo in vantaggio grazie alla bella rete siglata da Quirino. I padroni di casa, ieri in tenuta rosa, sono usciti nella ripresa e meritatamente sono arrivati al pareggio con l’incornata di Fiorentino. Con questo risultato la formazione procidana dà continuità al successo sul Terzigno e mantiene a debita distanza la zona playout, lontana ora 7 punti. Un pareggio meno utile, invece, per la classifica del Barano. I ragazzi di Biagio Lubrano Lavadera agguantano la coppia composta da San Vito Positano e Virtus Vesuvio Ottaviano a quota 15 punti, ma rimangono nella parte calda della graduatoria: il Quartograd penultimo, difatti, dista soltanto 4 lunghezze.

Il derby delle isole inizia con il Procida a trazione anteriore e con il Barano a contenere i tentativi avversari. Al 2′ Quirino dalla destra lascia partire un cross insidioso, ma De Simone è ben appostato e spazza il pallone in fallo laterale. Sessanta secondi dopo, sugli sviluppi di calcio d’angolo, è nuovamente la squadra ospite a insediare Re: la sfera, tuttavia, attraversa tutta l’area di rigore e l’azione termina con un nulla di fatto. Al 10′ Antonio Costagliola cerca di premiare l’inserimento di Quirino, ma il servizio è impreciso e si spegne fuori. Sul ribaltamento di fronte il Barano prova a pungere con Di Meglio che, al limite dell’area, sbaglia la misura del passaggio. Poco dopo, a conclusione di un’azione convulsa, il numero 9 baranese non riesce ad impensierire Lamarra. Al quarto d’ora di gioco il Procida ritorna all’attacco, ma la punizione battuta dal versante sinistro non viene sfruttata a dovere dalla truppa di Simone Lubrano Lavadera.

Trascorrono tre minuti e i locali hanno l’opportunità di far male in contropiede, Di Sapia però spreca tutto sbagliando un facile passaggio. La partita è avara di emozioni: il Procida si affida al giro palla, mentre il Barano difende basso e opta per i lanci lunghi verso gli attaccanti. Al 22′ i padroni di casa entrano in area di rigore, la sfera arriva a Di Sapia, il cui tiro è murato dalla retroguardia biancorossa. Tre giri di lancette più tardi e il Procida replica con una conclusione non irresistibile di Fiorentino, bloccata senza patemi d’animo da Re. L’estremo difensore baranese, al 26′, fa suo anche il tentativo ciabattato di Quirino. Al 40′ il numero 77 procidano si mette in proprio, supera il diretto avversario e da fuori area lascia partire un tiro che beffa Re, non impeccabile nella circostanza, e che sblocca un derby tutt’altro che spettacolare. La prima frazione si conclude con il Barano in proiezione offensiva: Fiorentino pesca De Luise che, da posizione favorevole, non impatta bene il pallone.

La ripresa inizia con il Barano più vivo. Al 47′ Trani tenta un tiro-cross dalla sinistra, la sfera tuttavia si spegne direttamente sul fondo. Poco dopo il Procida ha la chance per raddoppiare: Re sbaglia l’appoggio, Antonio Costagliola ne approfitta e serve il fratello Lorenzo che in girata non centra lo specchio della porta. Al 50′ i padroni di casa agguantano il pareggio: sugli sviluppi di un calcio d’angolo Fiorentino, appostato sul secondo palo, di testa batte Lamarra. Il Procida fatica a costruire una manovra lineare come nel primo tempo e si affida principalmente a lanci lunghi.

Al 55′ Quirino va via sulla destra, ma il suo cross è troppo forte e termina sul fondo. Al 58′ è nuovamente Quirino a provarci dalla distanza, il suo tentativo è una telefonata per il portiere baranese. Due minuti più tardi e il Procida sciupa un’altra buona chance: Re sbaglia i tempi dell’uscita e si lascia aggirare da Lorenzo Costagliola che, da buona posizione, manda alto sopra la traversa. Al 62′ gli ospiti si affidano al tiro di Vanzanella, Re para in due tempi. Il Barano prova a pungere al 64′ sull’asse Cantelli-Trani, l’incornata di quest’ultimo però si perde sul fondo. Sul ribaltamento di fronte Muscariello, in scivolata, risulta provvidenziale nel neutralizzare Veneziano. Al 73′ Re si rende protagonista di un’altra uscita avventata e questa volta è Quirino a non trovare la rete del nuovo vantaggio.

La seconda frazione di gioco vede entrambe le squadre più lunghe e più nervose e sono diversi gli interventi del direttore di gara per cercare di calmare gli animi dei contendenti. All’81’ frittata difensiva del Procida: Lamarra passa la palla a Muro che la lascia scorrere e per evitare l’intervento di un calciatore del Barano commette fallo da ultimo uomo e chiude anzitempo il match. Sul successivo calcio di punizione Conte conclude alto sulla traversa. Al 90′ Cantelli dall’out di destra lascia partire un interessante cross, smanacciato da un attento Lamarra. Nel finale, che dal punto di vista delle azioni non regala sussulti degni di nota, da registrare una rissa che porta all’espulsione di Fiorentino, Gamba e Muscariello.

Il tabellino: Barano – Procida 1-1

Barano: Re, Annunziata (Lubrano), Trani, Di Sapia, Muscariello, De Simone, Fiorentino, Conte, Di Meglio (Formisano), Cantelli, De Luise (Ruffo). All.: Biagio Lubrano Lavadera.

Procida: Lamarra, Gamba, Scotto Di Monaco, Muro, Minauda, Vanzanella (Calise), Aurelio (Paccone), Veneiziano, Quirino (Gadaleta), Costagliola A. Costagliola L. All.: Simone Lubrano Lavadera

Arbitro: Manuel Fienga di Torre Annunziata

Ammoniti: Fiorentino (B), Costagliola A. (P), Scotto Di Monaco (P), Minauda (P), Gamba (P), Costagliola L. (P), Trani (B), Di Sapia (B), Conte (B), Cantelli (B)

Espulsi: Muro (P), Fiorentino (B), Gamba (P), Muscariello (B)

Marcatori: 40′ Quirino (P), 50′ Fiorentino (B)