Barano, mitigazione del rischio per i costoni di Via Cufa

La Giunta di Barano ha approvato l’ennesimo Documento di Indirizzo alla Progettazione per un intervento di messa in sicurezza in presenza di costoni pericolosi. Con l’Ordinanza n. 23/2024 del Commissario Delegato all’Emergenza Frana Giovanni Legnini sono stati previsti interventi urgenti nei quali rientra appunto quello denominato “Lavori volti alla mitigazione del rischio presso i costoni prospicienti la pubblica via Cufa”.

L’arch. Mattia Di Costanzo, in servizio presso l’Ufficio tecnico comunale, ha quindi redatto il D.I.P., il cui quadro economico prevede un importo totale di 100.000 euro, di cui 67.831 per i lavori. Opere di costo limitato ma necessarie per garantire la completa sicurezza del territorio baranese. Rup dell’intervento è stata nominata l’arch. Simona Califano, responsabile del V Settore, arch. Simona Califano.