Barano, la Iliad ricorre al Tar ma Dionigi si difende

All’operatore di telefonia Iliad Italia è stata evidentemente negata l’autorizzazione ad installare qualche apparato sul territorio del comune di Barano, tanto che la stessa società ha presentato ricorso al Tar Campania. Chiamando in causa non solo il Comune, ma anche la Regione Campania, l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, l’Arpac e l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Campania.

Iliad chiede ai giudici amministrativi l’annullamento, previa sospensione cautelare, del provvedimento del Comune di Barano del 14.02.2023 avente ad oggetto “Provvedimento meramente confermativo – Determinazione di conclusione negativa della Conferenza di servizi decisoria”; del provvedimento adottato sempre dal Comune in data 17 novembre 2022 avente ad oggetto “Determinazione di conclusione negativa della Conferenza di servizi decisoria forma semplificata in modalità asincrona”; del parere negativo del 14 novembre 2022 rilasciato dal Settore V edilizia privata e urbanistica.

La Giunta, riunitasi per affrontare l’ennesimo contenzioso, ha deliberato di costituirsi in giudizio per tutelare le ragioni dell’Ente.

In particolare, nella delibera si evidenzia che «l’atto impugnato è quello identificato con il protocollo n. 1734 del 14.02.2023, provvedimento meramente confermativo del precedente con prot. 10239 del 17.11.2022, mai impugnato». E dunque «il provvedimento impugnato dalla Iliad Italia S.p.a., di cui al prot. n. 1734 del 14.02.2023, è un atto meramente confermativo, che si limita a dichiarare l’esistenza di un precedente atto, senza una nuova istruttoria o motivazione e, come tale, non autonomamente impugnabile, perché privo di efficacia lesiva propria».

Dionigi Gaudioso e compagni sono quindi sicuri di poterla spuntare. L’incarico di rappresentare l’Ente è stato conferito all’avv. Alessandro Barbieri, stabilendo un compenso forfettario di 500 euro oltre Iva, Cpa e spese.