Barano, decreto sindacale per i provvedimenti disciplinari

Dionigi Gaudioso si attiva per i provvedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti comunali. Un atto dovuto, in realtà, l’istituzione dell’ufficio competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale, come previsto dalla normativa vigente.

La Giunta aveva approvato il regolamento disciplinante l’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (UPD) ad ottobre scorso, ma successivamente a dicembre, sempre come previsto dalla norma, il Comune ha optato per la gestione associata con la Città Metropolitana di Napoli di un ufficio unico. Il Consiglio comunale ha dunque approvato la convenzione poi sottoscritta e successivamente la Giunta, a inizio anno, il relativo regolamento. Che in particolare prevede che L’UDP sia composto «dai componenti dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari della Città Metropolitana di Napoli ai quali si aggiunge un rappresentante del Comune di Barano d’Ischia nella persona del Segretario Generale o, in caso di suo impedimento, assenza o incompatibilità/conflitto di interessi, dal responsabile del Servizio Personale del Comune di Barano d’Ischia».

Tale incarico, gratuito, deve essere assegnato con decreto sindacale. Ed ecco dunque il decreto a firma di Dionigi Gaudioso che nomina quale rappresentante del Comune il segretario generale dott.ssa Maria Grazia Loffredo e, in qualità di supplente, la responsabile del Settore II Servizio Personale dott.ssa Iolanda Chiara Buono. Il decreto ovviamente viene portato a conoscenza dei dipendenti, dei sindacati e del Nucleo di valutazione.