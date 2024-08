Barano, c’è la graduatoria per la notifica degli atti

Passo avanti decisivo a Barano per la procedura di selezione per incrementare il servizio di notifica. Il Comune deve conferire due incarichi «di prestazione occasionale per il servizio di notifica di atti amministrativi e, all’occorrenza, anche di quelli tributari per un anno a titolo sperimentale». Una figura indispensabile, quella del messo comunale, tanto che già lo scorso anno, alla luce dell’elevato numero di notifiche richieste da altri Enti, era stata avviata una prima selezione, non andata a buon fine in quanto era pervenuta una sola candidatura.

A fine maggio il responsabile del Settore IV – Tributario – Legale – Sociale dott. Luigi Mattera ha quindi avviato la seconda procedura con pubblicazione dell’avviso per manifestazione di interesse. Sono pervenute due istanze, da Raffaele Esposito e Alessandra Mancusi, quest’ultima però oltre il termine di scadenza. Sono stati così ammessi l’Esposito e Valentino Bruno, il candidato che aveva presentato domanda nel 2023. La commissione esaminatrice, presieduta dal dott. Mattera e composta dalla dott.ssa Silvia Buono e dalla dott.ssa Carmela Mennella ha ora proceduto alla valutazione dei titoli e del colloquio orale.

La graduatoria finale e approvata da Mattera è la seguente: Esposito Raffaele 30 (valutazione titoli), 30 (colloquio), 60 punteggio finale; Bruno Valentino 9, 10, 19. Quest’ultimo però è risultato privo del titolo di messo notificatore previsto dalla normativa in materia «e, pertanto, il suo inserimento in graduatoria è sospensivamente condizionato all’ottenimento di tale qualifica che il candidato dovrà conseguire entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente verbale», scrive il responsabile del Settore. Se provvederà entro il termine, gli potrà essere conferito il secondo incarico previsto.