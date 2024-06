Barano, 113mila euro per il servizio informatico triennale

Un nuovo affidamento informatico per il Comune di Barano, questa volta per servizi relativi alla piattaforma “Sistema Informativo Gestionale Urbi Smart 2020”. Nel 2021 era già stato affidato il servizio “Canone annuale di aggiornamento, manutenzione ed assistenza formativa Sistema Informativo Gestionale URBI Smart 2020” alla società “PAC entro” di San Nicola la strada in provincia di Caserta, che comprendeva diverse aree tematiche.

Un affidamento triennale che scadrà il 30 giugno e dunque il responsabile del Settore Tributario – Legale – Sociale dott. Luigi Mattera si è attivato per il “rinnovo”. Evidenziando che «“URBI Smart” è la piattaforma di soluzioni applicative e servizi per la Pubblica Amministrazione che garantisce un sistema informativo gestionale completo, versatile e web nativo; tale soluzione è risultata in linea con le esigenze di questo Ente e, pertanto, si rende necessario acquisire i servizi in questione per un ulteriore triennio, implementandoli».

Il nuovo contratto con la società casertana avrà sempre durata triennale, dal 1 luglio 2024 al 30 giugno 2027 per il costo complessivo di 112.900 euro oltre Iva. Mattera attesta che «la finalità che si intende perseguire con la stipula del contratto inerente alla presente determinazione è quella di rispondere con la massima tempestività alle esigenze tecniche del Comune, che attraverso l’esecuzione del contratto colma il fabbisogno di assicurare il corretto funzionamento degli uffici attraverso l’utilizzo del software applicativo Urbi Smart 2020, permettendo di rendere il servizio in modo corretto, efficiente e puntuale, a beneficio dell’utenza, oltre ad ottemperare alle ultime disposizioni di legge». Adempimenti divenuti ormai inevitabili.