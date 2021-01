Babbo Natale e la Befana con “Dragon” Di Costanzo

La sua gioia e i suoi colori hanno portato una ventata di allegria e spensieratezza in queste giornate di festa in tutte le piazze dell’isola. La sua voce, gioviale e cordiale, ha allietato le sere di dicembre e di inizio gennaio a grandi e piccini passando, con brevi soste, lungo le strade isolane con la sua meravigliosa auto/slitta natalizia. Di chi parliamo? Ma ovviamente del Maestro Pasquale “Dragon” Di Costanzo che, nelle vesti di un bellissimo Babbo Natale, ha portato gioia e allegria a tutti i bambini e alle famiglie presenti sulla nostra isola.

Non è passata inosservata, infatti, la macchina che il Maestro Pasquale “Dragon” Di Costanzo ogni anno allestisce in stile “slitta” con luci e personaggi colorati, oltre che con tanta musica a tema. Le note musicali e i suoi “Oh Oh Oh” festosi, hanno risuonato anche nelle cupe sere di questo particolarissimo Natale 2020 che ci siamo appena lasciati alle spalle, costituendone, forse, una delle poche “note positive”.

Uno spirito natalizio che non manca mai di mostrarsi appieno per la gioia dei bambini che seguono, sempre estasiati, le performance di un Babbo Natale di eccezione, un Babbo Natale che ama questa isola e che fa di tutto anche per regalare attimi di felicità a grandi e piccini e non solo tramite il travestimento da Babbo Natale.

“Questo anno a causa delle restrizioni dovute dai DPCM è stato un Natale diverso – ci ha dichiarato il Maestro Pasquale “Dragon” Di Costanzo – ma sono riuscito a dare tanto all’isola. Ringrazio, particolarmente, i collaboratori di Babbo Natale, Luigi Caputo dell’ass. I Pirati del Cuore, la mia compagna Patrizia, che ha portato tutti i regali da Napoli, Angioletto, valido collaboratore.”

Particolari e emozionanti le foto che ritraggono Babbo Natale e la Befana nelle piazze di tutti i comuni isolani, un simbolo di forza e di ripresa.

“Spero che questo nuovo anno sia davvero prospero, con le quattro “s” – conclude il Maestro Pasquale “Dragon” Di Costanzo – e cioè, Serenità, Salute, Soldi e Successo.”