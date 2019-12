Associazione Artemisia: “che il natale sia momento di riflessione”

Con l’avvicinarsi del Natale, come di consueto, la nostra Associazione coglie l’occasione per offrire un sunto delle proprie attività svolte nel corso dell’anno.

Stavolta abbiamo il piacere di esordire annunciando che nella seduta di mercoledì 18 dicembre, il Corecom Campania ha approvato in seno al suo programma operativo per il triennio 2020/2022 l’indizione di una campagna di sensibilizzazione a livello scolastico regionale sui DCA negli adolescenti. Siamo particolarmente lieti di questo importante risultato, perché esso nasce da una proposta della nostra Associazione, fatta sua dal componente del Corecom Davide Conte, da sempre vicino alle nostre attività. Il progetto sarà sviluppato nell’ambito di tutte le iniziative del Corecom Campania, anche sotto l’egida di un qualificatissimo comitato tecnico-scientifico in seno al Corecom, presieduto dal magistrato Catello Maresca.

Ci piacerebbe poter elencare molti altri appuntamenti e risultati che vadano oltre quelli ormai consueti nell’ambito delle nostre abituali iniziative, come il “Fiocchetto Lilla”, il progetto “Fuori di sé”, l’evento “Nodi d’Amore” e la ripetuta partecipazione ai principali meeting delle associazioni del nostro settore svoltisi in tutta Italia. Tuttavia, in questo momento e specialmente dopo l’ultimo recente incontro tenutosi il 18 ottobre a Roma (di cui colpevolmente riferiamo in ritardo per impegni personali), a cui hanno partecipato quasi tutte le associazioni che si occupano di DCA, il nostro stato d’animo non è sicuramente pervaso dall’ottimismo. Ci rendiamo conto che la nostra consapevolezza delle reali problematiche che toccano le famiglie viventi il dramma dei DCA con un loro caro sia lontana ancora anni luce dalla capacità degli Enti preposti di coglierne la gravità e la necessità di affrontarle in modo concreto e costruttivo, lasciando che una burocrazia ignorante e fuori dal tempo abbia il sopravvento.

Il nostro augurio, in questo periodo di festa, non vuole quindi limitarsi ad un mero “Buon Natale e Felice Anno Nuovo”, bensì auspicare che presto il buon senso e la coscienza di tutti riescano ad offrire risposte serie e migliori a chiunque ne abbia urgente ed indifferibile necessità.