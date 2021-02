ASL & Accalappiacani, la delibera “randagia” griffata D’Amore tra errori e confusione

- Advertisement -

Ida Trofa | Delibera randagia dell’ASLNA2 Nord, è proprio il caso di dirlo, sulla indizione dell’appalto da centinaia di migliaia di Euro per il servizio di accalappiamento e trasporto cani, primo soccorso sul territorio dell’Asl Napoli 2 Nord.

La direzione generale del Dottor Antonio d’Amore ne combina di tutte un po’ nella redazione dell’atto n. 275 dell’8 febbraio 2021 con cui, per circa 300 mila euro si affida il servizio di “accalappiamento e trasporto cani randagi, primo soccorso, animali vaganti feriti, ammalati, pericolosi sul territorio dell’Asl Napoli 2 Nord incluse le isole di Ischia e Procida”.

Un papocchio scritto in burocratese dove, comunque, la sostanza non cambia. Ovvero gli amici pelo setti del territorio dell’Asl Napoli 2 Nord ci costano 290.000 € oltre Iva.

Quelli delle isole di Ischia e Procida, fino al 31 luglio 2021 costeranno alla comunità la bella somma di 114.945,84 oltre Iva. Fino a quella data e senza esito del bando opererà in prorogazio la Fido & Felix srl che, tra continuità da garrire e l’obbligo di non interrompere il servizio pubblico si occupa dei “pelo setti ischitani” vivi o morti che siano almeno dal 2019 con buoni, se non buonissimi guadagni a fronte di un servizio che, di fatto, almeno per le isole di Ischia e Procida dovrebbe contare non più di “4 cani e 4 gatti”.

Il bando

Un assurdo inaccettabile per una realtà come la nostra. Ma andiamo con ordine e raccontiamo i fatti.

Il direttore amministrativo dottor Francesco Balivo, il direttore sanitario Dottoressa Monica Vanni e ovviamente il direttore generale Dottor Antonio d’Amore hanno ritenuto di indire gara a mezzo procedura per contratti sopra soglia di rilevanza comunitaria per l’affidamento del servizio di “accalappiamenti trasporto cani randagi, primo soccorso animali vaganti feriti, ammalati, pericolosi sul territorio dell’Asl Napoli due nord incluse le isole di Ischia e Procida per un periodo di un anno per un importo complessivo presuntivo di 290.000 € oltre Iva”.

Un bando da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa prezzo/ qualità.

In attesa del bando, però, per il servizio di accalappiamenti e trasporto in questione ad esclusione delle isole di Ischia e Procida fino al 31 luglio 2021 è previsto un importo pari ad euro 94.436,76 più Iva. Per il servizio di randagismo sulle isole di Ischia e Procida e la sterilizzazione dei cani e dei gatti, fino al 31.07.2021, é prevista una spesa pari ad euro 20.509,08 più Iva.

ERRORI E CONFUSIONE: NON SI CAPISCE NULLA

Ma leggiamo bene cosa ha deliberato l’ASL

di indire gara a mezzo procedura per contratti sopra soglia per l’affidamento del “Servizio di accalappiamento e trasporti cani randagi, primo soccorso animali vaganti feriti, ammalati, pericolosi sul territorio dell’ASL Napoli 2 Nord INCLUSE le isole di Ischia e Procida

A per un periodo di 1 (uno) anno, per un importo annuale presunto di € 290.000,00 oltre IVA così come determinato dal Dott. Antonio Verre, Direttore Servizio Veterinario Area Sanità Animale e redattore del capitolato tecnico di gara per i seguenti lotti:

Lotto 1: “Affidamento del servizio di accalappiamento/trasporto/primo soccorso animali vaganti, feriti, ammalati, pericolosi (cani, gatti, sinantropi e fauna selvatica su tutto il territorio di Ischia e Procida; sul territorio della ASL Napoli 2 Nord ad esclusione delle isole di Ischia e Procida”

Lotto 2: “Affidamento del servizio di accalappiamento/trasporto/primo soccorso animali vaganti, feriti, ammalati, pericolosi (cani, gatti, sinantropi e fauna selvatica su tutto il territorio della ASL Napoli 2 Nord ad esclusione delle isole di Ischia e Procida”

Proviamo a capire. L’Asl ha indetto una gara da 290 mila euro divisa in due lotti che esclude le isole di Ischia e Procida.

Il primo lotto è un capolavoro. Il servizio dovrebbe essere valido sia su tutto il territorio di Ischia e Procida sia sul territorio dell’Asl Napoli 2Nord ad esclusione delle isole di Ischia e Procida.

Il lotto 2, ugualmente, prevede un servizio sul territorio dell’Asl Napoli 2Nord ad esclusione delle isole di Ischia e Procida. Quindi?

Qual è il lotto che prevede il servizio valido per le isole di Ischia e Procida? Misteri…

Per 290mila euro, basta con i salvataggi volontari

In questi anni, stando a leggere la cronaca, spesso ci siamo trovati a raccontarvi si enormi difficoltà allorquando veniva ritrovato qualche animale ferito. Ora un gabbiano, ora un rapace, ora un altro animale. E così, dopo ogni ritrovamento arriva la telefonata in redazione per capire a chi rivolgersi per il recupero dell’animale. Ora sappiamo a chi rivolgerci e sappiamo anche a chi chiamare. Sarà opportuno che l’ASL indichi con chiarezza, fin da subito perché spendiamo 115 mila euro fino a 31 luglio con al Fido e Felix, quali numeri di telefono contattare in caso di ritrovamento di animali vaganti, feriti, ammalati, pericolosi (cani, gatti, sinantropi e fauna selvatica)