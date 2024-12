Art. 110 a Barano, Dionigi Gaudioso affida l’incarico tecnico all’arch. Simona Califano

Ci siamo. Al Comune di Barano arriva anche il tecnico appartenente all’Area delle Elevate Qualificazioni da assegnare al Settore V. Un incarico a tempo pieno e determinato per dieci mesi ex articolo 110 comma 1 del Tuel.

Dopo la pubblicazione dell’avviso sul portale inPa, erano pervenute tre domande, vagliate dalla commissione appositamente nominata, presieduta dall’arch. Agnese Cianciarelli, responsabile del Settore Tecnico, e composta dalla dott.ssa Iolanda Chiara Buono e dalla dott.ssa Concetta De Crescenzo; segretario verbalizzante rag. Stefania Iacono.

Dei tre candidati, però, solo due hanno sostenuto il colloquio con la commissione previsto per il 18 dicembre. Il terzo non si è presentato.

Il rup Buono ha dunque pubblicato l’avviso di convocazione al colloquio con il sindaco per i due soli candidati ammessi, ovviamente indicati con i codici, e i relativi punteggi: 1) 4RPGQ87ABU 3,47; 2) XDSBMZFXHC 2,40.

Il colloquio con Dionigi Gaudioso si è tenuto il 19 dicembre alle 12.30. La scelta era nelle mani del primo cittadino, trattandosi di un incarico da affidare intuitu personae.

E Dionigi ha deciso in fretta, adottando il decreto sindacale nella stessa giornata del 19, essendo solo due i candidati da valutare. L’incarico è stato conferito all’arch. Simona Califano.

Si legge nel decreto: «Ritenuto, all’esito dei colloqui, di conferire l’incarico in questione, per un periodo di dieci mesi decorrente dalla data di sottoscrizione del relativo contratto, all’arch. Simona Califano, dopo averne verificato le conoscenze tecnico-giuridiche, le attitudini professionali, le esperienze professionali maturate, le capacità di problem-solving, le capacità di ragionamento logico-deduttivo, di organizzazione e coordinamento di gruppi di lavoro complessi, e dopo averne acquisito la disponibilità a garantire la presenza presso gli uffici comunali in ogni caso in cui vi sarà necessità».

L’incarico appena conferito con assegnazione al Settore Tecnico potrà essere è revocabile anche prima della scadenza naturale, si precisa, in primis per intervenuti mutamenti organizzativi del Comune.