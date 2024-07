Armando Macrì presidente di Super Capitains Team, il primo sindacato per capitani

La storia degli uomini di mare dell’isola d’Ischia e di Procida continua a scrivere pagine importanti. E quella scritta dal capitano Nando Macrì e dai suoi colleghi capitani è una di questa. Una pagina importante per il settore e che ha grandi obiettivi. L’idea effettiva è nata nel 2022, ma è un sogno che affonda le sue radici molto più lontano nel tempo quello di un’associazione dedicata solo ed esclusivamente al diporto. Questo progetto ha visto la sua realizzazione durante il 2023 e ha cominciato la sua attività il 6 giugno di quest’anno: “Super Capitains Team”è il nome del primo sindacato interamente rivolto a questo settore dell’industria marittima.

Si definiscono un gruppo di amici, ma l’associazione apolitica rappresenta innanzitutto il frutto della cooperazione di marinai professionisti. Registrato ufficialmente a Viareggio, ma presente in tutto il mondo tra Italia, Spagna, Turchia, Francia e USA, l’SCT, il sindacato vede a capo Armando Macrì e conta 208 capitani dal nord al sud Italia, con nomi dal calibro di Andrea Canova, capitano del ketch dalla lunghezza di 60mt “Seven” firmato Parini Navi del presidente e fondatore di Banca Mediolanum Ennio Doris, ma è aperta ad accogliere nuovi associati senza nessun tipo di discriminazione economica, religiosa o sociale.

L’associazione non si ferma all’interno dei confini nazionali, ma conta anche numerosi membri stranieri con capitani di diversi livelli ed abilità, che partono dalla conduzione di unità di 24-25 mt e arrivano anche oltre i 100.Questi ultimi hanno in comune con gli italiani non solo il fatto di lavorare nell’industria marittima ma anche la passione per il mondo marino e i suoi ideali. Infatti, uno dei principali obiettivi dell’SCT è la tutela e la promozione dei valori e dei principi della categoria dei lavoratori marittimi, oltre che la loro rappresentanza nelle istituzioni, sia pubbliche che private con la difesa dei propri diritti in forma collettiva ed individuale. Nonostante la sua attività sia cominciata da meno di un mese, il sindacato si sta già adoperando per promuovere lo sviluppo del territorio e la tutela dell’ambiente marino e costiero alimentando al contempo il turismo marittimo, ed ha già cominciato ad instaurare rapporti con altri enti del settore che concerne il mare ed il suo ambiente, in particolare per l’isola, ad esempio, con la riserva marina del Regno di Nettuno.

Tra gli obbiettivi dell’associazione c’è anche quello dell’organizzazione ed erogazione di servizi di informazione, formazione, assistenza e consulenza agli associati, insieme con l’attivazione di servizi rivolti ai soci, con particolare riferimento ai propri ambiti di rappresentanza, e prevede infatti di stringere accordi con le Capitanerie di Porto, convenzioni con i centri di addestramento di Italia comprendenti anche corsi di idrogetto, nonché collaborazioni con vari cantieri navali, tra cui il cantiere di“AB yacht”. Numerose le aspirazioni che il “Super Captains Team” si è posto, ma i suoi componenti sembrano determinati e prevedono di organizzare eventi al Ministero e al Senato al fine di promuovere, d’intesa con le istituzioni politiche, economiche, sociali e culturali, l’attività di rilancio del mercato del lavoro nel settore della nautica da diporto attraverso numerose iniziative.

Queste vergono anche ad informare e fornire eventuale assistenza ai propri associati su aspetti normativi, economici e sociali, promuovere forme di coordinamento e collaborazione tra gli associati, incoraggiare forme di collaborazione e sinergia dell’associazione con attività di carattere imprenditoriale e supportare gli associati nella risoluzione delle controversie avanti agli organi competenti secondo quanto previsto dai regolamenti, mettendo sempre al centro la valorizzazione e la tutela, anche individuale, degli interessi degli iscritti e del settore, partecipando anche alla negoziazione, stesura e firma di contratti collettivi, consultazioni, concertazioni, patti di sviluppo ed altri accordi di carattere generale, in ogni modo denominati. Insomma, nonostante la sua recente fondazione, il sindacato “Super CaptainsTeam” rivolto al settore marittimo del diporto sembra avere il vento in poppa e possedere tutte le carte in regola per continuare a gonfie vele con la sua attività e portare a termine gli obiettivi che si è prefissato.