ANTEPRIMA Mazzata termale, il comune di Ischia condannato a pagare un milione di euro

La giustizia ci mette il suo tempo ma arriva. Il 19 gennaio, un po’ in sordina, è stata pubblicata la sentenza di Corte di Appello che ha condannato il comune di Ischia al pagamento della somma di € 1.0800.000 ribaltando la pronuncia del primo grado. Il curatore del fallimento delle Terme Comunali di Ischia ha dato mandato ad un legale per mettere in esecuzione il deliberato dei giudici. Dopo aver liquidato una prima parte di alcuni creditori privilegiati, in questa “tornata” sono stati liberati i crediti per circa 270 mila euro.

Il 5 ottobre 2022 il GD autorizzava la curatela procedere alla chiusura del fallimento con la pendenza del giudizio avente NRG 1531/18 pendente innanzi alla Corte di Appello di Napoli – giudice relatore Dr. Quaranta della Sezione 2 bis con un accantonamento di €.10.000,00;

Il 20 gennaio 2023, il legale del fallimento nel giudizio avente NRG 1531/18 pendente innanzi alla Corte di Appello di Napoli – giudice relatore Dr. Quaranta della Sezione 2 bis comunicava che quest’ultima, con la sentenza n. 197/2023 pubblicata il 19/01/23, accoglieva l’appello promosso dal fallimento e condannava il Comune di Ischia a pagare allo stesso l’importo di €.1.0800.000,00 oltre interessi e spese legali per €. 8.000,00;

Con separata istanza lo scrivente ha chiesto l’autorizzazione a porre in esecuzione la sentenza n. 197/2023 pubblicata in 19/01/23 resa dalla Corte di Appello di Napoli nominando il proprio legale

Si procederà pertanto alla chiusura del fallimento con la presenza del giudizio in corso (in questo caso sarà l’azione esecutiva in danno del Comune di Ischia)e con relativo accantonamento dell’importo di €. 10,000,00);

Il 9 febbraio 2021 veniva reso esecutivo il piano di riparto parziale dove trovavano soddisfazione integrale i seguenti creditori: Buono Francesco, Ferrandino Giuseppina, Balestrieri Maria Lucido, Eroico Alessandra, Buono Giovanni, Buono Maria, Mazzella Raffaele, Di Meglio Cristina, Buono Sabrina, Di Costanzo Giuseppa Brigida, Scotti Michelina, Curci Rosario, Di Leva Chiara, Buonomano Giovanna, Biasetti Fortunatina, Lauro Claudia, Loffredo Pasqualina, Taliercio Giuseppe, Piricelli Marco, Riccio Aurelio, Arcamone Gennaro, Di Costanzo Catapano Anna Maria, Buccelli Daniela, Fermo Isidoro, Taliercio Teresa, Ippolito Gabriella, Sasso Anna Maria, Buonomano Francesca, Oliva Giovanni, Iannucci Giovan Giuseppe, Millauro Arturo, Franzese Giampaolo, Di Meglio Giuseppe, Trani Maria Restituta , De.Ga. Tourist Di Gennaro Della Vecchia S.N.C, Avv. Domenico Puca, Comune Di Ischia;

Inoltre, con il riparto parziale di cui prima veniva soddisfatto parzialmente anche l’Agenzia delle Entrate – Riscossione già Equitalia Polis S.P.A per un credito l’Importo ammesso €.438.070,00 e importo erogato €. 63.333,53.

Mentre in data 23 ottobre 2018 veniva approvato il rendiconto di gestione della curatela surrogata nella persona del Dr. Alfredo Mazzei e il 22 dicembre 2022 veniva approvato il rendiconto di gestione della sottoscritta curatela. Il Tribunale di Napoli, con decreto del 11 gennaio 2022, liquidava al Dr. Alfredo Mazzei l’importo di € 30.600,00 oltre oneri di legge nonché €.1.083,22 per spese non imponibili per un totale complessivo di € 39.908,50; mentre con decreto del 11/01/22, liquidava all’Avv. Giampaolo Franzese l’importo di €.15.300,00 oltre oneri di legge nonché € 436,00 per spese non imponibili per un totale complessivo di €.20.819,27.

Sul conto corrente del corrente n. 604 – 105916313 acceso presso Unicredit s.p.a agenzia di Via Marina in Napoli, il saldo attivo è di € 339.902,87. Dall’importo di €.339.902,87 andranno sottratti: € 10.000,00 a titolo di accantonamento per la chiusura del fallimento con la pendenza del giudizio in corso, € 39.908,50 a titolo di compenso liquidato al Dr. Alfredo Mazzei ed €.20.819,27 a titolo di compenso liquidato all’Avv. Giampaolo Franzese;

Pertanto, l’importo da ripartire è di €.269.175,10 sono stati soddisfatti il Dr. Alfredo Mazzei, curatore surrogato, per €. 39.908,50 e l’Avv. Giampaolo Franzese, curatela attuale per € 20.819,27 e in modo parziale Agenzia Delle Entrate – Riscossione già Equitalia Polis S.P.A €. 63.333,53